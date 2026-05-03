پژو پارس با ۳۰ میلیون خلافی و سرعت ۱۷۵ در محور اصفهان-نطنز توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه نطنز–بادرود هنگام کنترل تردد خودروها در آزادراه اصفهان به نطنز، یک دستگاه پژو پارس را به دلیل سرعت غیرمجاز و میزان بالای جرایم ثبتشده متوقف و توقیف کردند.
وی افزود: این خودرو در حالی توقیف شد که بیش از ۳۰ میلیون تومان خلافی پرداختنشده داشت و بخش قابل توجهی از تخلفات آن مربوط به سرعتهای غیرمجاز بوده است. به گفته وی، سرعت این خودرو در زمان ثبت تخلف به ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت رسیده بود.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین رانندگی گفت: از رانندگان میخواهیم ضمن توجه به سرعت مطمئنه و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرداخت جرایم را به تعویق نیندازند تا از توقیف خودرو و بروز مخاطرات جدی در جادهها جلوگیری شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و کنترل سرعت، نقش مهمی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی دارد و همکاری رانندگان در این زمینه یک ضرورت است.
نظر شما