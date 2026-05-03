به گزارش خبرنگار مهر، «حمید فولادوند» پیش‌کسوت شریف و اخلاق‌مدار رسانه و مطبوعات استان لرستان درگذشت.

مرحوم «فولادوند» که سال‌ها در جایگاه سرپرست روزنامه اطلاعات در لرستان به خدمت رسانه‌ای مشغول بود، پس از سه دهه فعالیت مستمر و اثرگذار در عرصه اطلاع‌رسانی، دعوت حق را لبیک گفت.

وی علاوه بر خدمات ارزشمند رسانه‌ای از رزمندگان و جانبازان دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس بود و عمر خود را در مسیر اعتلای حقیقت، صداقت و خدمت به مردم گذراند.

تحریریه خبرگزاری مهر در لرستان، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده گرامی ایشان، این ضایعه تلخ را به جامعه رسانه‌ای استان، همکاران مطبوعاتی و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت گفته و برای روح بلندش آرامش و رحمت الهی مسئلت می‌نماییم.