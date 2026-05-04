کشف ۲۳ فقره سرقت با دستگیری سارقان اماکن خصوصی در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی، موضوع دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن، تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی ۴ نفر از سارقان دستگیر و مقادیر زیادی اموال سرقتی از متهمان کشف شد.

وی اظهار داشت: متهمان در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۲۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ دیلمی با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.