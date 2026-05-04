  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

کشف ۲۳ فقره سرقت با دستگیری سارقان اماکن خصوصی در تنکابن

کشف ۲۳ فقره سرقت با دستگیری سارقان اماکن خصوصی در تنکابن

ساری- فرمانده انتظامی تنکابن از دستگیری سارقان حرفه ای اماکن خصوصی با ۲۳ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی، موضوع دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن، تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی ۴ نفر از سارقان دستگیر و مقادیر زیادی اموال سرقتی از متهمان کشف شد.

وی اظهار داشت: متهمان در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۲۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ دیلمی با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6819404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها