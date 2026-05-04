به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران و پیامدهای ناشی از محاصره دارویی، افزود: با وجود این شرایط، تا این لحظه علیرغم گزارش مواردی از طغیان در کشور، طغیان های خیلی گستردهای از بیماریهای واگیر که کنترل نشده باشد در کشور رخ نداده است.
وی اظهار داشت: تقریبا اغلب طغیان های بیماری در کشور در طول این مدت، شناسایی و کنترل شده اند. دو مأموریت اصلی این مرکز شامل «ارائه خدمات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون و درمان بیماران واگیر و مهم از نظر سلامت عمومی» و «رصد و دیدهبانی بیماریهای واگیر برای شناسایی و کنترل بهموقع آن ها» است.
مرادی افزود: پیش از بروز شرایط جنگ تحمیلی علیه ایران با پیشبینی مخاطرات احتمالی، کمیته آمادگی و پاسخ تشکیل و مجموعهای از پروتکلهای تخصصی برای مواجهه با بحران تدوین و ابلاغ شد تا نظام سلامت با آمادگی کامل وارد این شرایط شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: تأمین و توزیع واکسنها و داروهای بیماریهای واگیر هدف این مرکز در دستور کار قرار گرفت و برای کاهش آسیب پذیری و افزایش دسترسی، بخش زیادی از این مواد توزیع شد البته بلافاصله پس از آغاز جنگ و تشدید محدودیتها، ستاد بحران مرکز مدیریت بیماریهای واگیر فعال و ارتباط مستمری با دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برقرار شد تا ضمن رصد دقیق وضعیت، مشکلات و بحران های احتمالی بهسرعت شناسایی و برطرف شود.
مرادی با تأکید بر استمرار خدمات در حوزه بیماریهای واگیر، تصریح کرد: در مدت جنگ ۴۰ روزه بیش از ۷۰۰ هزار خدمت واکسیناسیون برای گروه های هدف در سراسر کشور ارائه شده و اختلال عمده ای در ارائه این خدمات گزارش نشد.
به گفته وی، حدود ۲۰ هزار بیمار مبتلا به HIV و ۶ هزار بیمار مبتلا به سل، خدمات مورد نیاز خود را بدون وقفه در جنگ دریافت کردند که این موضوع نشاندهنده تاب اوری و پایداری نظام ارائه خدمات در کشور، حتی در شرایط جنگ و بحران است.
مرادی، یکی از نگرانیهای جدی در هر بحران را احتمال بروز بیماریهای منتقله از آب و غذا در صورت آسیب به زیرساختهای مرتبط با آب و فاضلاب دانست و گفت: با همکاری نزدیک با مرکز سلامت و محیط وزارت بهداشت، موارد گزارششده این طغیان ها بهصورت روزانه رصد، علتیابی و کنترل شد و خوشبختانه با وجود آسیبهای زیرساختی ناشی از جنگ و ایجاد اپیدمی در برخی از نقاط کشور، اپیدمی های ایجاد شده کنترل شدند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر همچنین به جابهجاییهای جمعیتی در برخی استانها اشاره کرد و گفت: افزایش تراکم جمعیت میتواند زمینهساز گسترش بیماریهای واگیر باشد، اما با برنامهریزی انجامشده توسط نظام سلامت و مشارکت مردم، دسترسی به خدمات سلامت حفظ شد و حتی در مناطق پرجمعیت نیز دسترسی به خدمات کنترل بیماریهای واگیر انجام گرفت.
مرادی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد نگرانی در جامعه گفت: واقعیت این است که مشارکت و رفتار مردم و اقدامات نظام سلامت کشور با آمادگی قبلی توانسته شرایط را تاکنون مدیریت کند و بروز بیماریهای واگیر در سطحی نبوده که تهدیدی جدی برای کشور ایجاد کند. محدودیت دسترسی به واکسن و دارو توسط دشمنان، سلامت منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار می دهد
وی با اشاره به محاصره ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: محدودیت در دسترسی به برخی داروها و واکسنها، مهمترین چالش پیشرو است؛ امیدواریم دسترسی به واکسن و دارو های بیماریهای واگیر دچار مشکل نشود. موضوعی که نهتنها سلامت مردم ایران، بلکه در صورت تداوم، میتواند سلامت منطقه و جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد، چراکه بیماریهای واگیر مرز نمیشناسند.
مرادی در پایان با بیان اینکه تأمین دارو و واکسن در شرایط جنگ و بحران، صرفاً یک موضوع ملی نیست بلکه یک مسئولیت انسانی و جهانی است، گفت: انتظار میرود نهادهای بینالمللی در برابر محاصره دارویی کشورها در بحران ها بیتفاوت نباشند؛ چراکه هرگونه اختلال در کنترل بیماریهای واگیر در یک کشور، میتواند به تهدیدی برای سلامت همه مردم جهان تبدیل شود.
