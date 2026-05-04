دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای جنگ رمضان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهیدان جنگ رمضان در پدافندهوایی ارتش در شهرستان قم دیدار و گفتگو کرد.



حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی در دیدار با خانواده های معظم شهدا در استان قم گفت: فقط خانواده های مجاهد ایرانی است که می‌تواند فرزندی را تربیت کند که بتواند در مقابل تهاجم دشمنان ایستادگی و مقاومت کرده و آنها را به زانو درآورد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بصیرت و ولایت مداری را دو مولفه مهم شهدا وخانواده های آنها خواند و افزود: شهدا عزتمندی، شرافتمندی و مقاومت را برای ایران اسلامی خلق کرده اند، در سفر چهل روزه از دیدار و دلجویی خانواده های معظم شهدا در سراسر کشور دستاوردهای بسیار مهم و بزرگی کسب شده که مهمترین آنها ولایت مداری، بصیرت افزایی، الهام بخشی از شهادت و وطن پرستی شهدا و خانواده های آنها بوده است.



وی به ایستادگی و مقاومت جوانان و نوجوانان کشور در دفاع از مرز و بوم جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: امام بزرگوار شهید ما بارها به شجاعت و پایمردی نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی ایران اشاره داشتند، امروز ما شاهد شهیدانی هستیم که از نسل سوم انقلاب هستند و می بینیم که نسل جدید جامعه که به نسل زد معروف شده اند با افراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌ها و میادین شهر، آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کرده اند.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهیدان علی اصغر خانی، محمد کرمی، سید علی توسلی، علی فقیه خورسندی،ابوالفضل فرید در استان قم دیدار و گفتگو کرد.