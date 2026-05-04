چرخ تولید، مدیون دستان کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری عصر دوشنبه در چهارصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر، با گرامیداشت روز جهانی کارگر و روز معلم، از مجاهدت‌های مخلصانه کارگران و فرهنگیان در سطح استان و کشور قدردانی کرد.

حیدری در ادامه با تبریک روز معلم به تمامی پویندگان راه دانایی افزود:در این ایام که مزین به نام کارگر و معلم است، باید به یاد داشته باشیم که پیشرفت یک جامعه در گرو "تولید" و "تعلیم" است. معلمان عزیز با اندیشه صیقل‌یافته خود آینده‌سازان را تربیت می‌کنند و کارگران با بازوان توانمندشان زیربنای امروز را می‌سازند. ما قدردان همت هر دو قشر بزرگوار هستیم.

وی با تأکید بر جایگاه والای کارگران در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر امروز چرخ‌های صنعت و تولید در کشور ما با قدرت می‌چرخد، مدیون عرق جبین و اراده پولادین کارگرانی است که در سنگر کار، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. کارگر ستون فقرات اقتصاد است و تکریم این عزیزان در تمام سطوح، ضرورتی برای پویایی هرچه بیشتر میهنمان است.

مصطفی حیدری در پایان، به طور ویژه از زحمات شبانه‌روزی کارگران خدمات شهری قدردانی کرد و گفت:لازم است صمیمانه از تلاشگران حوزه خدمات شهری که با همت والای خود در تمام روزهای سال، زیبایی و پاکیزگی را به شهروندان هدیه می‌دهند، تشکر کنم. این عزیزان مایه افتخار مدیریت شهری هستند و توجه به معیشت و جایگاه آن‌ها همواره باید در اولویت برنامه‌های ما باشد.