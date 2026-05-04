ثبت ۱۳۳ درخواست کسب و کار آسیب دیده در خراسان جنوبی برای تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای فضای مجازی خراسان جنوبی با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اخیر و قطع اینترنت، اظهار کرد: این شرایط مشکلات متعددی را برای کسبوکارها، بنگاههای اقتصادی و فعالان حوزه دیجیتال ایجاد کرد و موجب اختلال جدی در فعالیتهای آنان شد.
وی افزود: در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانکهای عامل، بستههای حمایتی ویژهای را برای جبران بخشی از خسارات وارده به این بنگاهها تدوین و ابلاغ کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تشریح این بستهها گفت: این حمایتها در سه سطح طراحی شده است؛ در سطح نخست، بنگاههای تکنفره مشمول دریافت تسهیلاتی به مبلغ ۴۴ میلیون تومان از طریق بانک ملت با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر ۶ ماهه هستند و ثبتنام این گروه از طریق سامانه «دیما» انجام میشود.
ذاکریان ادامه داد: در سطح دوم، کسبوکارهای ۲ تا ۵۰ نفره باید در سامانه «کات» ثبتنام کنند که بر اساس آن، به ازای حفظ هر شغل، تسهیلاتی معادل ۴۴ میلیون تومان (برابر حداقل حقوق دو ماهه) پرداخت میشود و فرآیند ثبتنام در حال حاضر در جریان است.
وی افزود: برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیز دستورالعمل جدیدی ابلاغ شده که بر اساس آن، به ازای هر نیروی شاغل، تسهیلاتی به مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای یک ماه حقوق کارکنان آنها پرداخت خواهد شد.
ذاکریان با اشاره به یکی از چالشهای مهم این دوره تصریح کرد: محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل، مشکلاتی را در حوزه جذب و تعامل با سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده و ضروری است راهکارهای مناسبی برای رفع این مانع اندیشیده شود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه از کسبوکارهای دیجیتال و استارتاپها گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان باید با تمام ظرفیت برای حمایت از فعالان آسیبدیده وارد عمل شود تا این کسبوکارها بتوانند سریعتر به چرخه فعالیت بازگردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به اقدامات رسانهای این اداره کل اشاره کرد و افزود: در ایام بحران، تلاش شد با حضور فعال در فضای مجازی، تولید محتوای هدفمند برای مخاطبان داخلی و خارجی انجام شود تا ضمن امیدآفرینی، ظرفیتها و نقاط قوت اقتصادی کشور نیز منعکس شود.
ذاکریان ادامه داد: اطلاعرسانی گسترده درباره تسهیلات حمایتی به بنگاههای اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: از آغاز ثبتنام تا پایان روز گذشته، ۱۳۳ درخواست به ارزش ۴۵۵ میلیارد ریال در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده خاطرنشان کرد: بنگاههای تکنفره در صورت افزایش تعداد شاغلان خود، مشمول پنج درصد یارانه تشویقی شده و نرخ سود تسهیلات آنان از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش مییابد.
ذاکریان در پایان گفت: برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند ثبتنام، شماره تلفن ۸۹۰۰ جهت پاسخگویی به فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده و تأمین اعتبار این تسهیلات نیز از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام میشود.
