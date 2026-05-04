حجت الاسلام تاج: اتحاد مردم دشمن را مایوس کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن تاج لنگرودی، شامگاه دوشنبه در شصت و پنجمین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید با اشاره به حضور پرشور مردم در میدان اظهار کرد: بعضی از اتفاقات در گذشته رخ داده و شکل مجسم داشته و امروز نیز همان وقایع در حال رخ دادن است اما غیر مجسم است، مانند واقعه مربوط به کشتی حضرت نوح که تنها آگاهان پیوستن به آن را پذیرفتند، این کشتی امروز دیده نمی شود اما وجود دارد.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه، با بیان اینکه هرکسی به کشتی اهل بیت(ع) بپیوندد پیروز و رستگار می شود تصریح کرد: این پیروزی و رستگاری مانند تبدیل آتش به گلستان است که حضرت ابراهیم آن را تجربه کرد، این آتش در وضعیت کنونی ما همان گرانی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند برخی می خواهند آتش گرانی را به جان مردم بیاندازند که اینگونه به ملت ما غلبه کنند، اما مومنین می دانند خداوند متعال در زمان گرانی نیز زندگیشان را تامین می کند، بستگی به نوع ایمان فرد دارد.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به اینکه در سه نقطه قرآن، در سوره های بقره، اعراف و مائده خداوند درخصوص مسخ شدن فرموده اند، اذعان کرد: آنان که در مقابل انبیا نافرمانی کردند و امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند، عاقبتشان بسیار بد است و حتی تبدیل به خوک و بوزینه شدند؛ اکنون ظاهر تغییر نمی کند اما باطن آن ها به خوک و بوزینه تبدیل می شود.

وی با بیان مواضع برخی سلبریتی ها، عنوان کرد: این افراد مسخ شده اند و نمی شود از چنین باطن هایی توقع دیدن واقعیت و تشخیص حق را داشت.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه با اشاره به روایتی نقل قول شده از سلمان فارسی بیان کرد: ما پیرو مکتبی هستیم که امیرالمومین (ع) پیشوای این مکتب با یک تکبیر، کار دشمنان قدرتمندش را تمام می کرد.

وی خاطرنشان کرد: رسول خدا(ص) درباره یک ضربه ایشان می فرمودند یک ضربه علی بن ابی طالب(ع)، فضیلت همه عبادت های جن و انس را دارد.

حجت الاسلام تاج لنگرودی در پایان گفت: امروز مصداق یک ضربه حماسه ساز، ضربه اتحاد شما ملت شریف ایران است و این حضور دشمن را مایوس کرده است.