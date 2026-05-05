۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۴

هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ آبگرفتگی و سیلاب دور از انتظار نیست

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان گفت: آبگرفتگی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و احتمال وقوع سیلاب و روان آب در استان دور از انتظار نیست.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی حاکی از شکل گیری جریانات جنوبی طی امروز در منطقه است.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی گیلان مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار و وزش باد شدید طی امروز، افزود: آبگرفتگی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، احتمال وقوع سیلاب و روان آب، سقوط اجسام و ریزش سنگ دور از انتظار نیست.

دادرس تصریح کرد: تمهیدات لازم در بخش کشاورزی اندیشیده شود، پرهیز از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، احتیاط در ترددهای جادهای و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی ضروری است.

وی تأکید کرد: از امروز به تدریج با تقویت جریانات ناپایدار و شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما، ابرناکی و مه آلود بودن هوا، بارندگی های متناوب و گاهی رگباری در برخی نواحی با شدت زیاد، رعد و برق، احتمال تگرگ و همچنین وزش باد تا اواخر هفته پیش بینی میشود.

