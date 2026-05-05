۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

انهدام هسته تبلیغی فرقه مسیحیت صهیونیستی در استان یزد

یزد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: یک شبکه تبلیغی فرقه مسیحیت صهیونیستی در استان طی اقدامات اطلاعاتی شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور گفت: بنا بر گزارش واصله از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) و با دستور قضایی سه نفر از عوامل اصلی فرقه مذکور شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: متهمین پس از ارتباط تشکیلاتی با دو سرپل تبلیغی مسیحیت و مرتبط با رژیم صهیونیستی اقدام به ایجاد گروهی در قالب کلیسای خانگی نموده و به صورت حضوری و در فضای مجازی تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده و دوستان خود را به مسیحیت صهیونیستی گرایش دادند.

حسن‌پور تصریح کرد: سردسته فرقه در استان ابتدا مدعی برگزیده شدن توسط خدا و سپس ادعای خدایی (عیسی مسیح علیه السلام) نموده و با القاء خرافات و ریاضت‌های غیر عادی اقدام به سوء استفاده‌های متعدد از مریدان خود کرده است.

وی اضافه کرد: افراد جذب شده نیز اقداماتی همچون پاره نمودن و آتش زدن چند جلد قرآن مجید اهانت به مقدسات، ائمه اطهار و اماکن مذهبی و دعا برای پیروزی رژیم صهیونیستی و ... مرتکب شدند.

دادستان یزد با اشاره دام‌های متعدد رژیم صهیونیستی برای اغفال جوانان، گفت: خانواده‌ها باید نسبت به هرگونه تغییر رفتار و ارتباطات فرزندان خود هوشیار باشند چراکه ظاهر گرایش به این فرقه‌ها با رویکردهای ضد دینی است اما در ادامه منجر به وطن فروشی و جاسوسی برای رژیم صهیونیستی می‌شود که تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت.

    نظرات

    • علی ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      خداقوت
    • حمید ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      مرگ بر اسراییل
    • فاطمه IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      جدی همین کم داشتیم

