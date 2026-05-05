قیمت خودرو باید در شورای رقابت تعیین شود؛ کمبودی در ورق فولاد نداریم

حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به افزایش بیرویه قیمت خودرو، اظهار کرد: اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسهای در این زمینه برگزار کرد و موضوع گرانی خودرو بررسی شد.
وی ادامه داد: ادله خودروسازان برای گران کردن خودرو این بود که برخی از قطعات را از بورس خریداری میکنند و از آنجایی که بورس افزایش قیمت داشته، آنها هم ناگزیر به افزایش قیمت خودرو هستند. برای مثال، اعلام کردند که افزایش قیمت محصولات پلیمری، روی قیمت تمامشده خودرو تأثیر میگذارد و هزینههای تولید را بالا میبرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر، کمبود و ناترازی عرضه و تقاضا هم به گرانی خودرو دامن زده است که در این راستا، به خودروسازان تکلیف شد افزایش تولید داشته باشند تا انشاءالله مشکل ناترازی عرضه و تقاضای خودرو برطرف شود. طبق بررسیهایی که انجام دادیم، در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در ورق فولاد نداریم.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت خودرو باید از سوی شورای رقابت تعیین شود، به این معنا که اگر قرار به افزایش قیمت خودرو باشد، باید از طریق شورای رقابت و بهصورت منطقی و قانونی انجام شود.
حسینیکیا تاکید کرد: جلسات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد خودروسازان داخلی و قیمت خودرو، حتماً بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
