زمان پایان بازسازی کمپ تیم های ملی دوچرخه سواری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود وفایی مدیر تیمهای ملی فدراسیون دوچرخه سواری اظهار داشت: با توجه به تجاوزات غیرقانونی دشمنان آمریکایی - صهیونی به اماکن غیرنظامی و زیرساختهای ورزشی کشورمان، متأسفانه ساختمانهای فدراسیون دوچرخهسواری نیز صدمه دید؛ در حال حاضر، بخشی از روند بازسازی با نظارت مستقیم رئیس فدراسیون انجام شده و تا پایان هفته جاری به صورت کامل به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: در جریان حمله شدید موشکی به ورزشگاه آزادی در اسفند سال گذشته، خوابگاهها، پیست و سالن بدنسازی فدراسیون به دلیل فاصله نزدیک آن با سالن ۱۲ هزار نفری آسیب دید؛ همچنین به ساختمان اداری فدراسیون که پائیز سال گذشته افتتاح شده بود، خسارات جزئی وارد شده است.
وفایی بیان کرد: پس از پایان بازسازی، از ابتدای هفته آینده پذیرای ملیپوشان هستیم و اردوی تیم ملی جاده جوانان در تاریخ ۱۹ الی ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد.
مدیر تیمهای ملی فدراسیون از برنامهریزیهای انجام شده جهت اعزام رکابزنان کشورمان به مسابقات قهرمانی آسیای دوچرخهسواری کوهستان در تاشکند، بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا (رشتههای جاده، پیست و کراس کانتری) و المپیک جوانان داکار خبر داد و با تأکید بر اهمیت بالای این رویدادها، اظهار داشت: درصدد هستیم اردوهای آمادهسازی دیگر رشتههای اعزامی نیز به صورت منظم برگزار شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که علیرغم برخی محدودیتهای ایجاد شده به جهت جنگ تحمیلی رمضان، ورزشکاران غیور ایران اسلامی با حضوری مقتدرانه در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ و کسب خوشرنگترین مدالها، پرچم همیشه پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در خواهند آورد.
نظر شما