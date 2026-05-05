انتصاب جدید در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم «هوشنگ بازوند» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، «مصطفی ملکی صادقی» بهعنوان مدیر حوزه طرحهای این شرکت در لرستان منصوب شد.
معارفه وی با حضور «قائمی» مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل غرب کشور و «میرزایی» مدیرکل راه و شهرسازی لرستان برگزار شد.
«مصطفی ملکی صادقی» پیشازاین بهعنوان معاون در معاونتهای راهداری، فنی و راههای روستایی و حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و معاونت حملونقل اداره کل حملونقل و پایانههای استان لرستان خدمت کرده است.
