همراهی مردم سبب حفظ نظام مقدس اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمدرضا لاریجانی سهشنبه شب در تجمع مردمی میدان هفده شهریور آمل با اشاره به ویژگیهای برجسته مردم ایران در همراهی با انقلاب اسلامی، به بیان خاطراتی از شهید والامقام و نگاه او به نقش مردم در استمرار مسیر انقلاب پرداخت.
وی اظهار داشت: سالها پیش، زمانی که این شهید بزرگوار از نقش مردم در پیشبرد انقلاب سخن میگفت، درک عمیقی از این نگاه برای ما دشوار بود، اما امروز با مشاهده صحنههایی که مردم خلق کردهاند، میتوان بهتر به عمق آن پی برد.
حجتالاسلام لاریجانی با نقل خاطرهای افزود: این شهید نقل میکرد که در سفری به ژاپن، یکی از مقامات عالیرتبه آن کشور از وی پرسیده بود که مسئولان ایرانی چه ویژگیای دارند که میتوانند مردم را به این گستردگی به صحنه بیاورند، در حالی که در آن کشور حتی با بسیج کامل امکانات نیز چنین حضوری امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: در پاسخ به این پرسش گفته شده بود که این ویژگی در مسئولان نیست، بلکه در خود مردم ایران نهفته است؛ مردمی که دارای اصالت، ایمان و پایبندی به ارزشهای الهی و منافع ملی هستند و هرگاه این ارزشها مورد تهدید قرار گیرد، بهطور طبیعی در صحنه حاضر میشوند.
لاریجانی تصریح کرد: حضور مردم در مناسبتهای مختلف سیاسی و اجتماعی، ریشه در همین باورها و اصالتها دارد؛ موضوعی که شاید در گذشته برای برخی بهدرستی قابل درک نبود، اما امروز با مشاهده حوادث اخیر، صحت این نگاه بیش از پیش آشکار شده است.
وی با تأکید بر اهمیت «سرمایه اجتماعی» در حکمرانی خاطرنشان کرد: این شهید همواره نسبت به حفظ سرمایه اجتماعی حساس بود و در دیدگاههای خود بر نقش آن تأکید داشت. وی همچنین نسبت به رفتارهایی که موجب تضعیف این سرمایه میشد، حتی در درون برخی جریانهای سیاسی و حاکمیتی، انتقاد داشت.
حجتالاسلام لاریجانی در ادامه به خاطره دیگری اشاره کرد و گفت: در یکی از سفرهای منطقهای، به وی هشدار داده شده بود که احتمال ترور برخی مسئولان ارشد ایرانی وجود دارد. در پاسخ، تأکید شده بود که این انقلاب متکی به افراد نیست، بلکه بر دوش مردم قرار دارد و در صورت حذف برخی افراد نیز، مسیر آن توسط مردم ادامه خواهد یافت.
وی افزود: این پاسخ برای طرف مقابل شگفتآور بود و نشاندهنده میزان اعتماد به مردم ایران بود؛ اعتمادی که امروز با مشاهده صحنههای مختلف، صحت آن بیش از پیش اثبات شده است.
لاریجانی در پایان با قدردانی از مردم ایران گفت: در طول تاریخ، افراد یا گروههای محدودی بودهاند که در راه ارزشها ایستادگی کردهاند، اما اینکه یک ملت به چنین سطحی از آگاهی و درک منافع ملی برسد، پدیدهای کمنظیر است و باید قدر این سرمایه بزرگ را دانست.
