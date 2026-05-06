آیت الله توکل: مسئولان با بعثت عمومی ملت همراه باشند

آیت الله سید رحیم توکل در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نامه سرپرست فرمانداری ساری به نیروی انتظامی برای جمع آوری مواکب و ایستگاه های صلواتی، با محکوم کردن اینگونه اقدامات، بر لزوم همراهی و حمایت مسئولان از بعثتِ عمومی مردم تاکید کرد.

وی گفت: اقدام دینی و انقلابی مردم بصیر ایران و مازندران در بیش از دو ماه اخیر، نشانه‌ای از رحمت ویژه الهی و مبعوث شدن مردم ایران اسلامی بوده که برای تحقق اهداف قائد شهید و عظیم الشأن انقلاب که مورد تائید قاطع رهبر کنونی است و این حداقل وظیفه را برای مسئولان بوجود می‌آورد که با این خیزش بی نظیر مردم همراهی کنند.

نماینده مردم مازندران در خبرگانِ رهبری با تمجید از اقدام رئیس کل دادگستری و دادستان استان مازندران در برخورد با حرکت انحرافی سرپرست فرمانداری ساری، اظهار داشت: با تشکر از رئیس دادگستری و دادستان و حمایت از اقدام انقلابی ایشان، از استاندار، که دارای پیشینه دینی و انقلابی هستند، انتظار می‌رود ضمن برخورد جدی و بی‌درنگ با مسئولان ناهنجار، از نیروهای ارزشی و انقلابی در مسئولیت‌ها بویژه در جایگاه فرماندار استفاده کنند تا این‌گونه موجب نارضایتی مردم با بصیرت فراهم نشود.

آیت الله توکل در ادامه افزود: ملاک و معیار ارزیابی مسئولان، میزان رضایتمندی مردم در عملکرد آنان است چراکه؛ مردم سرمایه اصلی و بالنده نظام مقدس اسلامی هستند و انتظار می‌رود آقای رئیس جمهور و وزیر کشور در این زمینه با حساسیت بیشتری ورود پیدا کنند تا حمایت از مجاهدت عمومی مردم، جدی‌تر به چشم بیاید.