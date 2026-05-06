توسعه گردشگری رشته های تحت پوشش فدراسیون بولینگ در ۷ استان ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، هاشم اسکندری در نشستی با حنیفه‌زاده، معاون توسعه و فناوری شورای عالی هماهنگی توسعه دریامحور و مکران و سید داوود افضلی، مشاور وی، به بررسی ظرفیت‌های مشترک در حوزه توسعه ورزش و گردشگری پرداخت.

در این دیدار، طرفین بر هم‌افزایی و همکاری دوجانبه میان فدراسیون بولینگ و بیلیارد و مجموعه شورای توسعه دریامحور تأکید کردند. محور اصلی این همکاری، بهره‌گیری از ظرفیت شش استان دریامحور کشور در راستای توسعه گردشگری ورزشی و میزبانی رویدادهای مختلف در سطوح همگانی، ملی و بین‌المللی در رشته‌های تحت پوشش فدراسیون عنوان شد.

همچنین در این نشست، برنامه‌ریزی برای فراهم‌سازی بسترهای لازم به منظور توسعه این رشته‌ها در هفت استان ساحلی کشور مورد توافق قرار گرفت. این اقدام با هدف گسترش زیرساخت‌های ورزشی، افزایش مشارکت عمومی و تقویت جایگاه ایران در میزبانی رویدادهای بین‌المللی دنبال خواهد شد.

در پایان، دو طرف ابراز امیدواری کردند که با تداوم این تعاملات، زمینه ارتقای سطح ورزش‌های تحت پوشش فدراسیون و همچنین رونق گردشگری ورزشی در مناطق ساحلی کشور بیش از پیش فراهم شود.