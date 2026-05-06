وقف منزل برای درمان بیماران نیازمند در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مهدوی راد پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: سه دانگ ۲۱٠ متر مربع منزل مسکونی به ارزش ۱۵٠ میلیارد ریال با نیت خیرات و مبرات، دارو و درمان بیماران نیازمند در چالوس وقف شد.

وی از ثبت نخستین وقف جدید شهرستان چالوس در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: واقف خیراندیش علی‌اصغر رمضان‌زاده سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی خود را وقف کرد.

وی افزود: مساحت این منزل مسکونی ۲۱٠ متر مربع واقع در محله پالوجده شهرستان چالوس می‌باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر و چالوس ارزش این موقوفه را ۱۵٠ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این وقف جدید با نیت خیرات و مبرات، دارو و درمان بیماران نیازمند توسط واقف نیک‌اندیش ثبت شده است.