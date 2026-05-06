بهره گیری از هوش مصنوعی در حوزه تالاب ها

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست تخصصی راهبری مرکز منطقه‌ای رامسر با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، مشاوران و مدیر اجرایی این مرکز برگزار شد.

در این نشست، حاضران به مرور دستاوردهای یک‌ساله، ارزیابی نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های سال ۲۰۲۵ و همچنین ترسیم مسیر پیش‌رو برای سال ۲۰۲۶ پرداختند. بررسی برنامه‌های اجرایی و نحوه بودجه‌بندی آن‌ها از دیگر محورهای این جلسه بود.

در این نشست، فرشاد امیر اصلانی، مدیر اجرایی مرکز منطقه‌ای رامسر، گزارشی جامع از عملکرد یک‌سال گذشته ارائه کرد و چالش‌های پیش‌رو را تشریح کرد. وی با اشاره به افق پیش‌رو در سال ۲۰۲۶، بر دو محور «ظرفیت‌سازی ملی و منطقه‌ای» و «مدیریت خردمندانه تالاب‌ها» به‌عنوان اولویت‌های اصلی تأکید کرد.

بر اساس مباحث مطرح‌ شده، برنامه‌های سال جاری با هدف رفع موانع موجود و استفاده بهینه از منابع مالی تدوین شده‌اند. از جمله مهم‌ترین محورهای این برنامه‌ها می‌توان به رفع مشکلات اداری و مالی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه مهارت‌های تخصصی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و تدوین استراتژی‌های بلندمدت اشاره کرد.

در ادامه، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، سال ۲۰۲۵ را با وجود چالش‌هایی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقطه عطفی در فعالیت‌های مرکز دانست.

وی، تمدید سه‌ ساله فعالیت مرکز منطقه‌ای رامسر، اخذ سند ساختمان پس از ۱۳ سال، ایجاد ردیف اعتباری مستقل و تدوین پیش‌نویس اساسنامه را از جمله دستاوردهای مهم این سال عنوان کرد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، همچنین بر برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده برای سال ۲۰۲۶ از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی در رامسر، گسترش همکاری با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ ویژه هوش مصنوعی، پیگیری تصویب اساسنامه، تعامل با وزارت امور خارجه و برنامه‌ریزی برای بازدید نمایندگان بین‌المللی تأکید کرد.

این نشست در مجموع به‌عنوان گامی مهم در راستای ارتقای حفاظت از تالاب‌های کشور و همسویی با اهداف جهانی کنوانسیون رامسر ارزیابی می‌شود