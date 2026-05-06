وضعیت قرمز آغاجاری؛ هوای ۱۳ شهر خوزستان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده تا ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، هوای شهر آغاجاری با شاخص کیفیت ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت «ناسالم» یا «قرمز» قرار دارد.

همچنین هوای شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، لالی، شوشتر، اندیکا، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، ماهشهر، هندیجان و بهبهان در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» یا «نارنجی» گزارش شده است.

بنا بر این گزارش، اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون نشان می‌دهد هوای شهرهای کارون، خرمشهر، رامهرمز و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» یا «زرد» است. در این مدت هیچ‌یک از شهرهای استان در شرایط «پاک» یا «سبز» قرار نداشته‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) در پنج دسته‌بندی اصلی تعریف می‌شود: از عدد ۰ تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل قبول»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط «خطرناک» قرار می‌گیرد.