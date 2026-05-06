برگزاری نکوداشت بین المللی مفسر قرآن آیت الله قرشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین علوی مهر در دیدار با حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: در راستای بزرگداشت مفسران معاصر، انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه با همکاری مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه (مدرسه عالی تفسیر)، آیین نکوداشت آیت الله قرشی را که از مفسران بزرگ و نامدار کشور هستند، با همکاری نهادها و دستگاه‌ها برگزار خواهد کرد.

وی افزود: بزرگداشت آیت الله قرشی در سطح بین المللی و با حضور مهمانان و طلاب خارجی برگزار خواهد شد.

ارباب سلیمانی در این دیدار با اشاره به مقام علمی آیت الله قرشی گفت: تفسیر قرآن راهی برای گشودن گنجینه‌های معنوی و معرفتی این کتاب آسمانی است و مفسران قرآنی در این مسیر الهی قدم‌های ارزشمندی برداشته اند و برگزاری آیین نکوداشت مقام علمی مفسران معاصر قدمی کوچک در پاسداشت این عزیزان است.

آیت الله سید علی اکبر قرشی (زاده ۱۳۰۷ شمسی در بناب آذربایجان شرقی) نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری بوده و فرزند وی حجت الاسلام سیدمهدی قریشی هم اکنون نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه ارومیه است. وی در مدت هشت سال تحصیل در حوزه علمیه قم از محضر اساتیدی چون آیت الله بروجردی، آیت الله سلطانی و آیت الله مجاهدی تلمذ کرد.

در سال ۱۳۳۲ به دعوت عده‌ای از اهالی ارومیه رحل اقامت در این شهر افکند و به کار تبلیغ، ارشاد و اقامه شعائر دینی پرداخت. ایشان در کنار انجام وظایف معمول یک روحانی به کار مطالعه، تحقیق و نویسندگی همواره اهتمام ورزیده و آثار جاودان و ارزشمندی چون قاموس قرآن و تفسیر احسن الحدیث را تألیف کرد.

در آستانه پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، آیت الله سید علی اکبر قرشی در اثر مخالفت با رژیم پهلوی ممنوع‌المنبر و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۷ به بافت کرمان تبعید شد که این تبعید تنها چند ماه بطول انجامید و همزمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی از تبعید آزاد و به ارومیه مراجعت کرد. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رای مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و در تدوین قانون اساسی مشارکت کرد و نیز در دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد.

آیت الله قرشی در سایه مجاهدتهای علمی خود در سال ۱۳۷۵ بعنوان محقق نمونه سال کشور انتخاب شد. وی در سال ۹۰ نیز به پاس صرف عمر خود در تدریس و تفسیر قرآن کریم و تالیف کتب متعدد در حوزه دین، به دریافت نشان درجه یک پژوهش مفتخر شد. وی نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی و نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه ارومیه را نیز به عهده داشته است.

این عالم فرزانه بیش از نیم قرن عمر با برکت خود را صرف تألیف بیش از ۵۰ عنوان کتاب در حوزه قرآن و عترت کرده است، البته مقالات بسیاری از این قرآن پژوه و نویسنده و محقق دینی در روزنامه ها و مجلات به چاپ رسیده است. قاموس قرآن از جمله مهم ترین تألیفات اوست که در اردیبهشت ۱۳۵۴توسط دارالکتب الاسلامیة در تهران منتشر و تا سال ۱۳۷۴ شمسی بیش از ۱۰ بار تجدید چاپ شده است.

کتاب مفردات نهج‌البلاغه یکی دیگر از تألیفات ارزشمند آیت‌الله قرشی است که به بررسی مفردات و مفاهیم نهج‌البلاغه پرداخته است. این عالم برجسته هم اکنون نیز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری است. وی در سال ۱۳۷۵ به عنوان خادم قرآن در حوزه پژوهش انتخاب شد.