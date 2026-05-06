وحیدرضا داروغه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: بر مبنای این قانون، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.

وی یکی از چالش‌های مدیریت شهری را مقابله با این پدیده در نقاط مختلف شهر نظیر محور امیرکبیر دانست و ابراز کرد: بروز این معضل در این محدوده به عنوان محور مهم گردشگری شهر، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان موجب ایجاد ترافیک سنگین، ناهنجاری‌های محیطی و مخدوش شدن سیمای بصری این محدوده ارزشمند گردشگرپذیر می‌شود.

مدیر پسماند و سرپرست واحد معبربان و پاکیزگی معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان با بیان اینکه مدیریت شهری در قالب تذکرات شفاهی مکرر و همچنین ابلاغیه های قانونی متعدد هشدارهای لازم را به متصدیان واحدهای صنفی متخلف منعکس کرد، عنوان کرد: به دنبال عدم اقدام و بی‌اعتنایی به هشدارها، با توجه به تکلیف قانونی و بر اساس دستور مرجع قضایی، فرآیند جمع آوری اقلام و لوازم سد معبر(میز، صندلی، تخت و...) واحدهای صنفی متخلف محور امیرکبیر با همکاری نیروهای نظارتی و انتظامی در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با پدیده سد معبر به عنوان یکی از تکالیف قانونی در نقاط مختلف شهر همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: علاوه بر جمع آوری اقلام سد معبر، صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی متخلف مشمول جریمه‌های قانونی نیز قرار می گیرند.