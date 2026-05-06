به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر چهارشنبه در نشست بررسی چالشهای موزه بزرگ گلستان در گنبدکاووس، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات ساخت موزه بزرگ گلستان از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، اما بهدلیل محدودیت در تخصیص اعتبارات ملی، این طرح به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: زمین این پروژه به مساحت دو هکتار، در قالب تفاهمنامهای از سوی مدیریت شهری گنبدکاووس و در محدوده جنوب پارک داریوش در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی قرار گرفته است؛ محدودهای که بهدلیل همجواری با آثار تاریخی ملی و جهانی، از جایگاه ویژهای برخوردار است.
فعالی با اشاره به مشخصات فنی پروژه افزود: موزه بزرگ گلستان در زمینی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع طراحی شده و دارای هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع سطح اشغال است که آن را به بزرگترین پروژه موزهای شمال کشور تبدیل میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل منابع ملی و استانی برای این پروژه هزینه شده است، گفت: با وجود انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاور، پیشرفت فیزیکی پروژه تنها به ۱۵ درصد رسیده که نشاندهنده نیاز فوری به تأمین اعتبارات پایدار است.
وی ادامه داد: پیگیری برای دریافت ردیف اعتباری مستقل ملی از طریق کمیسیون ماده ۲۳ در حال انجام است و در صورت تحقق، این پروژه میتواند از منابع ثابت وزارتخانه بهرهمند شود.
فعالی همچنین از تصویب این پروژه در شورای فنی موزههای کشور در پاییز ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این اقدام، جایگاه ملی پروژه را تثبیت کرده و مسیر حمایتهای گستردهتر را هموار میکند.
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در تأمین مالی پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده از ابزارهایی مانند نشاندار کردن مالیاتها و نیز مولدسازی داراییها، از مهمترین راهکارهای پیشرو برای تکمیل این پروژه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان بر ضرورت بازنگری در طرح و حرکت به سمت جذب سرمایهگذار تأکید کرد و گفت: اجماع خوبی میان مسئولان استانی و شهرستانی برای حفظ و تکمیل این پروژه وجود دارد و باید با همافزایی، بهترین الگوی اجرایی برای به سرانجام رساندن آن انتخاب شود.
