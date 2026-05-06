بازدید نماینده ولی فقیه از محل استقرار زائران ایرانی در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، دراین بازدید، تعدادی از زائران استان های گلستان، خوزستان و آذربایجان غربی به بیان مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند که مهم‌ترین آن‌ها شامل کاهش مدت زمان اقامت، ابهام در خصوص هزینه‌های اضافی پرداخت شده و تدابیر اندیشیده شده برای بازگشت زائران با توجه به شرایط کشور بود. همچنین زائران استان کرمان که تازه وارد هتل شده و در حال اسکان بودند موضوع جاماندن برخی از همراهان خود از این سفر به دلیل عدم صدور رقم طلب و ظرفیت اتاق‌ها را مطرح کردند. در کنار این مطالبات، زائرانی هم بودند که از تلاش‌های شبانه‌روزی کارگزاران و عوامل اجرایی و خدمات ارائه‌شده در طول سفر قدردانی کردند.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به زائران گلستانی توضیح داد که موضوع کاهش مدت روزهای اقامت برای برخی از زائران در مدینه و طول سفر را می توانند با هماهنگی مدیر کاروان‌ خود پیگیری کنند. همچنین هماهنگی‌ لازم برای استرداد مبالغ هزینه سفر به افرادی که موفق به اعزام نشده‌اند، صورت گرفته و از طریق بانک عامل در حال پیگیری و انجام است.

وی در پاسخ به نمایندگان زائران کرمانی تصریح کرد که امسال تسهیل اسکان با هدف افزایش راحتی زائران در اولویت قرار گرفت و هتل هایی که مشکل داشتند از چرخه انعقاد قرارداد خارج شدند و هتل‌هایی انتخاب و اجاره شده اند که اسکان در آن‌ها مطلوب‌تر بوده و ظرفیت اتاق‌ها هم حداکثر چهار تخته در نظر گرفته شده است .

سرپرست حجاج ایرانی از مسئول ستاد مدینه خواست اگر موردی بوده که برای زائران بیش از چهار تحت در یک اطاق قرار داده شده است سریعا موضوع را رسیدگی و برای حل آن اقدام کند.

مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به زائرانی که از جاماندن همراهانشان گله مند بوده واظهار می داشتند نزدیک به ۲۰ سال است در انتظار این سفر بودند والان هم تنها مشرف شدند، تصریح کردند: این مشکل ناشی از عدم صدور رقم طلب و در نتیجه روادید برای جاماندگان است. این موضوع در تهران و همچنین به محض ورود به کشور میزبان پیگیری و برای حل آن با طرف سعودی رایزنی شده است و در صورت پاسخ مثبت آن‌ها، فراهم شدن زمینه سفر برای این زائران امکان پذیر خواهد بود.

سرپرست حجاج ایرانی تاکید کرد که تمام تلاش مجموعه حج و زیارت بر این است که با توجه به امکانات موجود، دغدغه های زائران رفع و بهترین زمینه برای بهره‌مندی حجاج از این سفر معنوی فراهم شود .گفتنی است هتل المدینه الجدیده با ۲۴۰ اطاق ظرفیت پذیرش ۱۵ کاروان در قالب بیش از ۱۶۵۰ زائر را دارد.