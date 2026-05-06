آسیب به بیش از ۵۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری در البرز طی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیوسالار روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در نشست با علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین آمار ارزیابی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اظهار کرد: در مجموع ۹۸ هزار واحد مسکونی در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۵۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری مربوط به استان البرز است.

وی با بیان اینکه روند ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد، افزود: کارشناسان بنیاد مسکن در حال بررسی میدانی و تکمیل پرونده‌های خسارت هستند. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ۱۲۲ واحد در استان به طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی کامل است.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز همچنین گفت: در شهر کرج ۲۰۰۲ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده که از این میان، ۴۰ واحد نیاز به بازسازی فوری دارند؛ هرچند بخش عمده خسارات وارده در این واحدها قابل تعمیر و مقاوم‌سازی است.

در این نشست، علیرضا عباسی نیز با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی تأکید کرد و گفت: حضور میدانی و پای کار بودن مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، موجب دلگرمی مردم است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام سریع، بازسازی و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده در اولویت قرار گیرد تا زندگی شهروندان هرچه زودتر به شرایط عادی بازگردد.