دارو و تجهیزات نباید دستمایه جنگ روانی دشمن شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده، در واکنش به برخی اظهارات درباره سناریوسازی در حوزه سلامت و جنگ روانی پیرامون کمبود دارو، اظهار داشت: امروز مهم‌ترین وظیفه ما این است که میان واقعیت‌های میدانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تفکیک قائل شویم و اجازه ندهیم نگرانی‌های عمومی در حوزه دارو و درمان به‌ صورت هدفمند تشدید شود.

وی افزود: موضوع تأمین دارو و لوازم مصرفی پزشکی به صورت مستمر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رصد می‌شود و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اگرچه فشارها و محدودیت‌هایی وجود دارد اما نظام سلامت با برنامه‌ریزی در حال مدیریت شرایط است و نباید اجازه داد این وضعیت دستمایه جنگ روانی شود.

رضازاده با اشاره به اهمیت آمادگی ساختاری در حوزه سلامت، گفت: ما در کنار بررسی شکایات و گزارش‌های مردمی، به‌ صورت پیش‌دستانه نیز وضعیت مراکز درمانی و زنجیره تأمین دارو را بررسی می‌کنیم تا در صورت بروز هرگونه اختلال، تصمیمات اصلاحی به‌موقع اتخاذ شود.

وی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط خاص، پیش‌بینی سناریوهای مختلف در حوزه سلامت یک ضرورت مدیریتی است، اما این به معنای بحران بالفعل نیست بلکه هدف، افزایش آمادگی و جلوگیری از غافلگیری در شرایط احتمالی است.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، حفظ آرامش روانی جامعه در کنار تقویت واقعی زیرساخت‌های سلامت است و در این مسیر، هم اطلاع‌رسانی دقیق توسط نظام سلامت و نظارت مستمر توسط مجلس نقش تعیین‌کننده دارد.