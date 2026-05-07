۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۲

۳ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دو خودرو در شهرک‌های «حبوش» و «میفدون» در جنوب لبنان سه نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده شهرک «حبوش» در جنوب لبنان دو نفر شهید شدند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، در حمله پهپادی ارتش اشغالگر به یک خودرو در جاده شهرک «میفدون» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

شهادت این سه شهروند لبنانی در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی است که رزمندگان مقاومت همچنان در حال پاسخ قاطع به این جنایات هستند.

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ارتش اشغالگر در تازه ترین بیانیه خود به زخمی شدن ۷ نظامی خود در جنوب لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر حملات پهپادی حزب الله اعتراف کرده است.

در خبری دیگر، رژیم صهیونیستی در حملات سحرگاه امروز، شهرک های حبوش، دیرالزهرانی، والغندوریة، الکفور، صریفا، فرون، الغندوریة، قلاویه و برج قلاوی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه ای قرار داد.

