مدیریت تلفیقی آفت پسیل پسته در ۲ هزار هکتار باغات گرمسار انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح پنجشنبه در بازدید از باغات پسته گرمسار از رصد، پایش و مدیریت تلفیقی آفت پسیل پسته در دو هزار هکتار باغات این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این آفت از تهدیدهای جدی برای سلامت درخت و کاهش کیفیت محصول است.

وی ادامه داد: منظور از مدیریت تلفیقی اقداماتی نظیر استفاده از روغن پاشی زمستانه، رعایت تغذیه مناسب درخت، حذف شاخه های آلوده و سم پاشی هدفمند در زمان مناسب است.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از برگزاری کارگاه های آموزشی برای بهره برداران پسته منطقه خبر داد و افزود: کشاورزان در این کارگاه با روش های تشخیص اولیه، اصول سم پاشی و راه های پیشگیری آشنا می شوند.

جورابلو اظهار داشت: دیگر اقدامات لازم برای آگاهی بخشی به بهره برداران در خصوص پیشگیری از بروز این آفت در درختان پسته گرمسار به انجام تبلیغات میدانی، توزیع بروشور آموزشی و اطلاع رسانی گسترده در فضای مجازی اشاره داشته است.

وی اضافه کرد: این پایش برای کاهش خسارت و حفظ پایداری تولید پسته در گرمسار با قوت همچنان ادامه دار است.