۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

بزرگ‌ ترین واحد مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور در بوکان افتتاح می شود

ارومیه - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی از  افتتاح بزرگ‌ترین واحد مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور در بوکان همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بزرگ‌ترین واحد مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور با ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه، در زمینی به مساحت ۳۰.۶ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان، همزمان با هفته جهاد کشاورزی در آذربایجان ‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: این واحد که به‌ عنوان بزرگ‌ ترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود، پس از افتتاح ظرفیت جوجه‌ریزی زنجیره تولید این شرکت را به ۹ میلیون قطعه در سال افزایش خواهد داد.

بستانچی با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های یکپارچه نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و تولید پایدار دارد، اظهار کرد: بهره‌برداری از این واحد علاوه بر افزایش تولید گوشت مرغ، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ زنجیره تولید گوشت مرغ در استان افزود: بیش از ۵۲ درصد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی آذربایجان‌غربی توسط این زنجیره‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم آن‌ها در تأمین پایدار گوشت مرغ است.

این شرکت از مجموعه‌های فعال و اثرگذار صنعت طیور در آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود و راه‌اندازی این واحد جدید، ظرفیت تولید و سطح بهره‌وری این زنجیره را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

