پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بزرگ‌ترین واحد مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور با ظرفیت ۷۵۰ هزار قطعه، در زمینی به مساحت ۳۰.۶ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان، همزمان با هفته جهاد کشاورزی در آذربایجان ‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: این واحد که به‌ عنوان بزرگ‌ ترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود، پس از افتتاح ظرفیت جوجه‌ریزی زنجیره تولید این شرکت را به ۹ میلیون قطعه در سال افزایش خواهد داد.

بستانچی با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های یکپارچه نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و تولید پایدار دارد، اظهار کرد: بهره‌برداری از این واحد علاوه بر افزایش تولید گوشت مرغ، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی استان خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ زنجیره تولید گوشت مرغ در استان افزود: بیش از ۵۲ درصد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی آذربایجان‌غربی توسط این زنجیره‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم آن‌ها در تأمین پایدار گوشت مرغ است.

این شرکت از مجموعه‌های فعال و اثرگذار صنعت طیور در آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود و راه‌اندازی این واحد جدید، ظرفیت تولید و سطح بهره‌وری این زنجیره را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.