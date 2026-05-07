به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با قدردانی از حضور پرشور اعضای کمیسیون آموزش و معاونان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری اظهار داشت: این سفر دو روزه و بازدیدهای میدانی که با وجود محدودیت‌ها و عاشقانه انجام شد، قوت قلبی برای ما و مجموعه بازماندگان این حادثه تلخ بود.

استاندار هرمزگان در تشریح تصمیمات اتخاذشده درباره مدرسه شجره‌طیبه تصریح کرد: یک مجتمع آموزشی در قالب شش مدرسه در زمینی به وسعت حدود ۲.۶ هکتار ساخته خواهد شد. طراحی این مجموعه از طریق یک مسابقه معماری در سطح بین‌المللی به داوری گذاشته می‌شود تا اثری فاخر خلق شود که هم جریان فرهنگی اصیل ایرانی و دینی را در خود جای دهد، هم بیانگر این حادثه تلخ باشد و هم جلوه‌ای از همدلی‌های شکل‌گرفته در میناب را به تصویر بکشد.

آشوری تازیانی با اشاره به ابعاد نمادین این بنا افزود: این سازه، امروز هم سند رسوایی برای دشمنان است و هم سند عزت، اقتدار و غیرت برای مردم خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه ابعاد این حادثه تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، گفت: جمع حاضر در این جلسه پیشنهاد تشکیل «ستاد ملی میناب» را مطرح کردند. این حادثه جریانات فرهنگی، حقوق بشری و مباحث مختلف دیگری را نیز در بر دارد که به‌طور مفصل در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: این حرکت، بخشی از جریان التیام‌بخشی به بازماندگان شهدای عزیز باشد و جلوه‌ای زیبا از وظایفی که دولت، مجلس و ارکان حاکمیت بر دوش دارند را به نمایش بگذارد.