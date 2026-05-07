۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

رونق دامغان با افتتاح یک ابرپروژه صنعتی ۳ هزار میلیارد ریالی

دامغان- با حضور استاندار سمنان، کارخانه تولید لوله و پروفیل با سرمایه‌گذاری عظیم سه هزار میلیارد ریالی در زمینی به وسعت ۱۶ هزار متر مربع در دامغان افتتاح شد.

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح کارخانه تولید لوله و پروفیل همزمان با عصر پنجشنبه با حضور استاندار سمنان در دامغان خبر داد و بیان کرد: برای ساخت این واحد صنعتی سه هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه کارخانه در زمین به مساحت ۱۶ هزار متر مربع ساخته شده است، اضافه کرد: افتتاح و بهره برداری این واحد صنعتی می تواند در رونق اقتصادی منطقه نقش اثر گذار داشته باشند.

فرماندار دامغان با تاکید به اینکه ساخت و بهره برداری از واحد های صنعتی بهبود وضعیت اشتغال را در پی دارد، اظهار داشت: این واحد تولیدی برای ۴۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

