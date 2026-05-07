۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

اخلاقی تاکید کرد:

بانک تجارت حامی توسعه و افزایش توان تولیدی «دومینو»

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل شرکت تولیدی دومینو با اشاره به نیاز بنگاه‌های تولیدی به همکاری نزدیک با شبکه بانکی، از آمادگی این بانک برای گسترش همکاری‌ مشترک با این شرکت سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاقی در بازدید از خط تولید شرکت دومینو به حمایت بانک تجارت از تولید داخلی اشاره کرد و گفت: عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده پتانسیل بالای بخش تولیدی کشور در زمینه نوآوری و توسعه است و بانک تجارت به‌عنوان یک شریک اقتصادی، همواره به‌دنبال شناسایی و حمایت از چنین بنگاه‌های توانمندی است تا نقشی مؤثر در مسیر رشد و بالندگی آنها ایفا کند.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه توسعه خطوط تولید و حفظ سرمایه در گردش، نیازمند پشتیبانی مالی مستمر و قابل اتکاست افزود: شرکت دومینو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ما آمادگی داریم تا با ارائه خدمات اعتباری و تسهیلاتی متناسب با نیازهای این شرکت، در تأمین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها، به‌طور جدی مشارکت کنیم.

مدیرعامل با اشاره به اینکه هدف ما از این همکاری ایجاد بستری پایدار برای رشد و افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است ادامه داد: برگزاری جلسات تخصصی با مدیران شرکت‌ها مانند آنچه امروز با مدیرعامل دومینو داشتیم، به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تولیدکنندگان را بهتر درک کنیم و اطمینان دارم که با همکاری بانک تجارت، شرکت دومینو می‌تواند گام‌های بلندتری در جهت توسعه و نوآوری بردارد.

اخلاقی در پایان تاکید کرد: تعامل با بخش صنعت، به‌ویژه شرکت‌هایی مانند دومینو که در مسیر توسعه گام برمی‌دارند، برای بانک تجارت اولویت دارد و ما معتقدیم با ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و حمایت‌های مالی هدفمند، می‌توانیم به تقویت تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت، پیشرفت اقتصادی کشور کمک کنیم.

نیاز صنعت به حامی قدرتمند

فرامرز پایداری مدیرعامل شرکت دومینو با قدردانی از حضور و پیگیری‌های مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر به همکاری نزدیک با شبکه بانکی نیاز دارند و تعامل با بانک تجارت می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش، توسعه خطوط جدید تولید و افزایش توان رقابتی شرکت‌ها نقش جدی ایفا کند.

