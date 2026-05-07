بانک تجارت حامی توسعه و افزایش توان تولیدی «دومینو»

به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاقی در بازدید از خط تولید شرکت دومینو به حمایت بانک تجارت از تولید داخلی اشاره کرد و گفت: عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده پتانسیل بالای بخش تولیدی کشور در زمینه نوآوری و توسعه است و بانک تجارت به‌عنوان یک شریک اقتصادی، همواره به‌دنبال شناسایی و حمایت از چنین بنگاه‌های توانمندی است تا نقشی مؤثر در مسیر رشد و بالندگی آنها ایفا کند.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه توسعه خطوط تولید و حفظ سرمایه در گردش، نیازمند پشتیبانی مالی مستمر و قابل اتکاست افزود: شرکت دومینو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ما آمادگی داریم تا با ارائه خدمات اعتباری و تسهیلاتی متناسب با نیازهای این شرکت، در تأمین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها، به‌طور جدی مشارکت کنیم.

مدیرعامل با اشاره به اینکه هدف ما از این همکاری ایجاد بستری پایدار برای رشد و افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است ادامه داد: برگزاری جلسات تخصصی با مدیران شرکت‌ها مانند آنچه امروز با مدیرعامل دومینو داشتیم، به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تولیدکنندگان را بهتر درک کنیم و اطمینان دارم که با همکاری بانک تجارت، شرکت دومینو می‌تواند گام‌های بلندتری در جهت توسعه و نوآوری بردارد.

اخلاقی در پایان تاکید کرد: تعامل با بخش صنعت، به‌ویژه شرکت‌هایی مانند دومینو که در مسیر توسعه گام برمی‌دارند، برای بانک تجارت اولویت دارد و ما معتقدیم با ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و حمایت‌های مالی هدفمند، می‌توانیم به تقویت تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت، پیشرفت اقتصادی کشور کمک کنیم.

نیاز صنعت به حامی قدرتمند

فرامرز پایداری مدیرعامل شرکت دومینو با قدردانی از حضور و پیگیری‌های مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر به همکاری نزدیک با شبکه بانکی نیاز دارند و تعامل با بانک تجارت می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش، توسعه خطوط جدید تولید و افزایش توان رقابتی شرکت‌ها نقش جدی ایفا کند.