آغاز عملیات بهسازی ۹ کیلومتر از محور روستایی لردگان_کینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی با اعلام این خبر اظهار کرد: محور روستایی کینک سالها با مشکل کمبود زیرساختها و فرسودگی دستوپنجه نرم میکرد که رفتوآمد اهالی را با مشکلات مواجه ساخته بود.
وی افزود: خوشبختانه از ابتدای اردیبهشتماه امسال، عملیات عمرانی در ۹ کیلومتر از این مسیر شامل ترانشهبری برای آمادهسازی بستر، اصلاح شیب شیروانیها به منظور پیشگیری از ریزش و لغزش، تعریض شانه خاکی برای افزایش عرض مفید جاده در مقاطع آسیبدیده آغاز شده است.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به تلاشهای بیوقفه همکاران راهداری در این پروژه تصریح کرد: خوشحالم که امروز شاهد رضایت و امید در میان مردم منطقه هستیم. آنها پس از سالها چشم انتظاری، اکنون با دیدن این تحول اساسی، احساس شادمانی و آرامش خاطر دارند.
خدابخشی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نهتنها تردد اهالی روستای کینک را تسهیل میکند، بلکه گامی مؤثر در جهت توسعه یکپارچه روستایی، کاهش حوادث جادهای و ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان این خطه خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات نشانه عزم جدی راهداری برای خدمت بیمنت و بیوقفه به مردم مناطق محروم و روستایی استان است.
نظر شما