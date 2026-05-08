روایت هلال احمر از نقش امدادگران افغان در جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، به تشریح عملکرد جمعیت هلالاحمر در جریان جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و با قدردانی از همکاری داوطلبان افغانستانی، بر تداوم همکاریهای بشردوستانه با افغانستان تأکید کرد.
مشارکت بینظیر و آموزش داوطلبان افغانستانی
وی درباره نحوه امدادرسانی به مهاجرین افغانستان در طول جنگ، حضور داوطلبان افغان در میان امدادگران و سطح همکاری با نهادهای امدادی افغانستان گفت: انصافاً در این جنگ، امدادگران و داوطلبان افغانستانی خیلی به ما کمک کردند. تمایل بالایی برای همکاری داشتند و پایاپای ما به میدان آمدند.
وی با اشاره به ظرفیتسازی برای بهرهمندی از این پتانسیل افزود: همین الان بیش از هزار نفر از عزیزان افغانستانی برای آموزش امداد و نجات در خدمتشان هستیم. برنامه داریم انشاءالله از این ظرفیت بینظیر استفاده کنیم.
افشار با تأکید بر اصل بیطرفی در امدادرسانی تصریح کرد: در روند کمکرسانی به آسیبدیدگان جنگ نیز ما تفاوتی قائل نیستیم. نمونه بارز آن منطقه ۱۳ آبان در جنوب شهر تهران بود که عمده ساکنان آن از عزیزان افغانستانی بودند و خدمات لازم را دریافت کردند.
دبیرکل هلال احمر ایران همچنین در خصوص همکاریهای فرامرزی با افغانستان اظهار داشت: با مجموعه جمعیت هلال احمر افغانستان روابط دیرینه و ریشهداری داریم. پروژههای مشترکی با همکاران افغانستانی خود تعریف کردهایم، کمکهای درمانی به مردم افغانستان ارائه شده و همکاریهای رو به توسعهای با طرف مقابل داریم.
افشار با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی دوم علیه ایران در بهار سال قبل و آمادگی برای بحران اخیر گفت: پس از جنگ تحمیلی دوم در خرداد(جوزا) سال گذشته، کشور به یک آمادگی ذهنی، روانی و عملیاتی رسید. در فاصله چند ماهه تا جنگ سوم، بدنه جمعیت تقویت و بیش از چند هزار نیروی جدید جذب شدند.
بر اساس آمار ارائهشده، در جریان این جنگ ۷ هزار و ۹۸۶ تیم عملیاتی با بیش از ۱۱ هزار نیروی امدادی در ۲۷۵ شهر ایران به عملیات پرداختند و به ۲۸ هزار نفر خدمات امدادی ارائه شد. همچنین ۷ هزار و ۱۴۴ عملیات جستوجو انجام و پیکر حدود ۲۰۰ شهید مورد رسیدگی قرار گرفت.
خسارت ۱۰ همتی و نقض قوانین بشردوستانه
افشار از وارد آمدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) خسارت مستقیم به زیرساختهای هلال احمر ایران خبر داد و گفت: سه فروند بالگرد آسیب دید که یکی بهطور کامل منهدم شد و همان یک فروند بهتنهایی ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت زد. همچنین ۴۹ دستگاه خودروی امدادی و بیش از ۵۶ مرکز ما دچار خسارت شدند.
وی برای جبران این خسارتها از برنامه تأمین ۱۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه امدادی شامل ۱۰۰۰ دستگاه تویوتا دوکابین و ۴۰۰ دستگاه آمبولانس با همکاری هیئت دولت ایران خبر داد.
دبیرکل هلال احمر ایران در تشریح ابعاد حقوق بشری این جنگ اعلام کرد: «بیش از ۲۴۴ مورد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه ثبت شد، از جمله حمله به ۳۵۰ مرکز دانشگاهی و ۹۹۳ فضای آموزشی. ۳۵ مکاتبه رسمی و ۱۱ بیانیه صادر و مستندات به مجامع بینالمللی ارسال شد.» او همچنین فاش ساخت که در بمبارانها بعضاً از مواد حامل اورانیوم غنیشده استفاده شده بود.
دیپلماسی بشردوستانه و کمکهای خارجی
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر ایران از اقدامات صورتگرفته در عرصه دیپلماسی خبر داد و گفت: ما از کمیته بینالمللی صلیب سرخ خواستیم حملات را محکوم کند. وقتی از آنها خواستیم یا حملات به مدارس و بیمارستانها را محکوم کنند یا بپذیرند که این اقدام قانونی است، بلافاصله حملات را محکوم کردند. همچنین ۳۵ سند ارائهشده از سوی ما در مجامع بینالمللی تأیید و پذیرفته شد.
کولیوند با بیان اینکه ایران رسماً از هیچ کشوری درخواست کمک نکرده است، از دریافت کمکهای داوطلبانه از ۱۸ کشور جهان خبر داد و به نمونههایی چون ارسال ۳۲۵ تن دارو از روسیه و اهدای طلاهای شخصی توسط یک بانوی عراقی اشاره کرد.
وی همچنین از آزادی کشتی «توسکا» با پیگیریهای حقوقی و نقشآفرینی صلیب سرخ خبر داد که حامل مواد اولیه تولید دیالیز و کالاهای حیاتی هلال احمر بود.
