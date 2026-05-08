  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

روایت هلال احمر از نقش امدادگران افغان در جنگ اخیر

روایت هلال احمر از نقش امدادگران افغان در جنگ اخیر

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم همکاری‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، به تشریح عملکرد جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و با قدردانی از همکاری داوطلبان افغانستانی، بر تداوم همکاری‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید کرد.

مشارکت بی‌نظیر و آموزش داوطلبان افغانستانی

وی درباره نحوه امدادرسانی به مهاجرین افغانستان در طول جنگ، حضور داوطلبان افغان در میان امدادگران و سطح همکاری با نهادهای امدادی افغانستان گفت: انصافاً در این جنگ، امدادگران و داوطلبان افغانستانی خیلی به ما کمک کردند. تمایل بالایی برای همکاری داشتند و پایاپای ما به میدان آمدند.

وی با اشاره به ظرفیت‌سازی برای بهره‌مندی از این پتانسیل افزود: همین الان بیش از هزار نفر از عزیزان افغانستانی برای آموزش امداد و نجات در خدمتشان هستیم. برنامه داریم ان‌شاءالله از این ظرفیت بی‌نظیر استفاده کنیم.

افشار با تأکید بر اصل بی‌طرفی در امدادرسانی تصریح کرد: در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ نیز ما تفاوتی قائل نیستیم. نمونه بارز آن منطقه ۱۳ آبان در جنوب شهر تهران بود که عمده ساکنان آن از عزیزان افغانستانی بودند و خدمات لازم را دریافت کردند.

دبیرکل هلال احمر ایران همچنین در خصوص همکاری‌های فرامرزی با افغانستان اظهار داشت: با مجموعه جمعیت هلال احمر افغانستان روابط دیرینه و ریشه‌داری داریم. پروژه‌های مشترکی با همکاران افغانستانی خود تعریف کرده‌ایم، کمک‌های درمانی به مردم افغانستان ارائه شده و همکاری‌های رو به توسعه‌ای با طرف مقابل داریم.

افشار با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی دوم علیه ایران در بهار سال قبل و آمادگی برای بحران اخیر گفت: پس از جنگ تحمیلی دوم در خرداد(جوزا) سال گذشته، کشور به یک آمادگی ذهنی، روانی و عملیاتی رسید. در فاصله چند ماهه تا جنگ سوم، بدنه جمعیت تقویت و بیش از چند هزار نیروی جدید جذب شدند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در جریان این جنگ ۷ هزار و ۹۸۶ تیم عملیاتی با بیش از ۱۱ هزار نیروی امدادی در ۲۷۵ شهر ایران به عملیات پرداختند و به ۲۸ هزار نفر خدمات امدادی ارائه شد. همچنین ۷ هزار و ۱۴۴ عملیات جست‌وجو انجام و پیکر حدود ۲۰۰ شهید مورد رسیدگی قرار گرفت.

خسارت ۱۰ همتی و نقض قوانین بشردوستانه

افشار از وارد آمدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) خسارت مستقیم به زیرساخت‌های هلال احمر ایران خبر داد و گفت: سه فروند بالگرد آسیب دید که یکی به‌طور کامل منهدم شد و همان یک فروند به‌تنهایی ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت زد. همچنین ۴۹ دستگاه خودروی امدادی و بیش از ۵۶ مرکز ما دچار خسارت شدند.

وی برای جبران این خسارت‌ها از برنامه تأمین ۱۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه امدادی شامل ۱۰۰۰ دستگاه تویوتا دوکابین و ۴۰۰ دستگاه آمبولانس با همکاری هیئت دولت ایران خبر داد.

دبیرکل هلال احمر ایران در تشریح ابعاد حقوق بشری این جنگ اعلام کرد: «بیش از ۲۴۴ مورد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه ثبت شد، از جمله حمله به ۳۵۰ مرکز دانشگاهی و ۹۹۳ فضای آموزشی. ۳۵ مکاتبه رسمی و ۱۱ بیانیه صادر و مستندات به مجامع بین‌المللی ارسال شد.» او همچنین فاش ساخت که در بمباران‌ها بعضاً از مواد حامل اورانیوم غنی‌شده استفاده شده بود.

دیپلماسی بشردوستانه و کمک‌های خارجی

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران از اقدامات صورت‌گرفته در عرصه دیپلماسی خبر داد و گفت: ما از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستیم حملات را محکوم کند. وقتی از آن‌ها خواستیم یا حملات به مدارس و بیمارستان‌ها را محکوم کنند یا بپذیرند که این اقدام قانونی است، بلافاصله حملات را محکوم کردند. همچنین ۳۵ سند ارائه‌شده از سوی ما در مجامع بین‌المللی تأیید و پذیرفته شد.

کولیوند با بیان اینکه ایران رسماً از هیچ کشوری درخواست کمک نکرده است، از دریافت کمک‌های داوطلبانه از ۱۸ کشور جهان خبر داد و به نمونه‌هایی چون ارسال ۳۲۵ تن دارو از روسیه و اهدای طلاهای شخصی توسط یک بانوی عراقی اشاره کرد.

وی همچنین از آزادی کشتی «توسکا» با پیگیری‌های حقوقی و نقش‌آفرینی صلیب سرخ خبر داد که حامل مواد اولیه تولید دیالیز و کالاهای حیاتی هلال احمر بود.

کد مطلب 6823429
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها