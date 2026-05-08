پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژهبرنامه کاروان خودرویی کودکان در روز گذشته، اظهار کرد: این رویداد کمنظیر با حضور پرشور خردسالان کرمانشاهی به عنوان «سربازان کوچک امام زمان (عج)» برگزار شد و پیام روشنی برای جهانیان به همراه داشت.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: هدف اصلی از اجتماع این کودکان، مخابره یک پیام واضح و قاطع به دنیا بود؛ اینکه فرهنگ اصیل و ریشهدار ایران اسلامی، همان فرهنگ غنی و ایستادگی جبهه مقاومت است.
وی با تأکید بر اهمیت مبانی تربیتی در شکلگیری آینده کشور تصریح کرد: کودکانی که با محوریت این فرهنگ بزرگ میشوند و از همان ابتدا با مفاهیم والایی چون توحید، اعتقاد به خداوند متعال، توسل به امامان معصوم (ع) و باور عمیق به ظهور منجی عالم بشریت پرورش مییابند، نسلی استوار و قدرتمند را تشکیل خواهند داد.
جلالی با بیان اینکه این مملکت و جبهه مقتدر مقاومت هرگز طعم شکست را نخواهند چشید، خاطرنشان کرد: ما با افتخار، ادبیات مقاومت و آموزههای ناب اسلامی را از همان دوران کودکی در ذهن و جان فرزندانمان نهادینه میکنیم و با این حرکت هدفمند به تمام دنیا اعلام میکنیم که باید به ابرقدرت جدید و آقای بلامنازع منطقه سلام کنند.
