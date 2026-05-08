۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

جلالی: فرهنگ مقاومت را از کودکی به نسل جدید می‌آموزیم

کرمانشاه- معاون فرهنگی شهردار کرمانشاه گفت: با آموزش فرهنگ مقاومت و توحید به کودکان، نسلی شکست‌ناپذیر پرورش می‌یابد که به جهانیان پیام اقتدار ایران را مخابره می‌کند.

پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه کاروان خودرویی کودکان در روز گذشته، اظهار کرد: این رویداد کم‌نظیر با حضور پرشور خردسالان کرمانشاهی به عنوان «سربازان کوچک امام زمان (عج)» برگزار شد و پیام روشنی برای جهانیان به همراه داشت.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: هدف اصلی از اجتماع این کودکان، مخابره یک پیام واضح و قاطع به دنیا بود؛ اینکه فرهنگ اصیل و ریشه‌دار ایران اسلامی، همان فرهنگ غنی و ایستادگی جبهه مقاومت است.

وی با تأکید بر اهمیت مبانی تربیتی در شکل‌گیری آینده کشور تصریح کرد: کودکانی که با محوریت این فرهنگ بزرگ می‌شوند و از همان ابتدا با مفاهیم والایی چون توحید، اعتقاد به خداوند متعال، توسل به امامان معصوم (ع) و باور عمیق به ظهور منجی عالم بشریت پرورش می‌یابند، نسلی استوار و قدرتمند را تشکیل خواهند داد.

جلالی با بیان اینکه این مملکت و جبهه مقتدر مقاومت هرگز طعم شکست را نخواهند چشید، خاطرنشان کرد: ما با افتخار، ادبیات مقاومت و آموزه‌های ناب اسلامی را از همان دوران کودکی در ذهن و جان فرزندانمان نهادینه می‌کنیم و با این حرکت هدفمند به تمام دنیا اعلام می‌کنیم که باید به ابرقدرت جدید و آقای بلامنازع منطقه سلام کنند.

