به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به محورهای مهم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص روز خلیج فارس بیان کرد: یکی از مهمترین نکاتی که ایشان در پیام خود تاکید کردند این است که تغییر بنیادین معماری امنیتی خلیج فارس در آینده نه چندان دور چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند، رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه انتقال قدرت در منطقه حساس از فرامنطقه ای به درون منطقه ای دیگر موضوعی است که معظم له در پیام خودشان اشاره کردند، افزود: از این پس خلیج فارس به جای آنکه پایگاه دشمنان مسلم دشمنان باشد و به جای اینکه ناوهای کفار در خلیج فارس تردد کند، باید محل امنیت آفرینی کشورهای منطقه باشد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه معادلات در خلیج فارس امروز تغییر کرده است، گفت: این حقیقتی است که دوست و دشمن باید بدانند.

امینی با بیان اینکه همکاری همسایگان ما در خلیج فارس تضمین کننده پیشرفت و رفاه ملت های منطقه است، گفت: این امر به آن شرط محقق می شود که کشورهای منطقه دست از همراهی با دشمنان اسلام برداشته و با هم همکاری نمایند.

وی با بیان اینکه نظم نوین چند قطبی بومی و برآمده از اراده جمعی کشورهای منطقه در نهایت بر خلیج فارس حاکم می شود، افزود: ایران اسلامی آماده کمک به همسایگان است بدون اینکه دخالتی در امور داخلی کشورها داشته باشیم آمادگی داریم که تجربیات مان را در اختیار همسایگان مان قرار دهیم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه با خباثت های دشمنان و جنگ رمضان و شرارت ها و ... اهمیت حوزه خلیج فارس و هم تنگه هرمز برای همه دنیا و برای ما مشخص تر از گذشته شد، گفت: دشمنان بدانند که خلیح فارس خانه و تنگه هرمز ملک ایران اسلامی است و احدی حق ندارد از آن سوی عالم برای این نطقه تصمیم گرفته یا حرف بی منطقی بزند که همه دنیا به رئیس جمهور آمریکا بخندند.

امینی ادامه داد: این حرف های سخیف دشمنان درباره خلیج فارس و تنگه هرمز نیز خواب های دشمنان است که تعبیر نخواهد شد زیرا ملت ایران صدها برابر اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز را به برکت حماقت دشمن، متوجه شده است.