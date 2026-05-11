به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران این روزها مقابل یکی از مهمترین تصمیمهای تاریخ برگزاری لیگ برتر قرار گرفته است؛ تصمیمی که نه تنها تکلیف فصل جاری را روشن میکند بلکه میتواند سرنوشت فصل آینده، سهمیههای آسیایی و حتی ساختار مدیریتی باشگاهها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پس از آنکه رقابتهای لیگ برتر به دلیل شرایط خاص کشور و همزمانی با جام جهانی ۲۰۲۶ دچار وقفه شد، در ابتدا نگاه مدیران فدراسیون فوتبال بر ادامه مسابقات پیش از آغاز جام جهانی بود.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، تلاش گستردهای انجام داد تا لیگ بیستوپنجم طبق برنامه ادامه پیدا کند و مسابقات پیش از شروع تورنمنت جهانی به پایان برسد، اما مجموعهای از مشکلات مالی، شرایط پیچیده باشگاهها و فشردگی شدید تقویم فوتبال باعث شد در نهایت با نظر جمعی باشگاهها تصمیم به تعویق ادامه فصل تا پس از جام جهانی گرفته شود.
با این حال هرچه زمان میگذرد، شرایط برای بازگشت دوباره لیگ دشوارتر از قبل میشود. بسیاری از باشگاهها حالا به این جمعبندی رسیدهاند که ادامه فصل جاری نه از نظر اقتصادی و نه از نظر فنی توجیه لازم را ندارد. بخش قابل توجهی از تیمها که حامیان مالی آنها درگیر بحرانهای ناشی از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی شدهاند، ترجیح میدهند پرونده فصل جاری بسته شود و انرژی و منابع خود را صرف آمادهسازی برای فصل آینده کنند.
در واقع مدیران باشگاهها معتقدند ادامه لیگ در چنین شرایطی تنها هزینههای آنها را افزایش میدهد، در حالی که درآمد مشخصی برایشان ایجاد نمیکند. همین موضوع باعث شده موج مخالفتها با ازسرگیری مسابقات هر روز گستردهتر شود؛ موجی که حالا سازمان لیگ را در موقعیتی پیچیده قرار داده است.
از سوی دیگر موضوع سهمیههای آسیایی نیز به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با تعویق زمان معرفی نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا موافقت نکند، سازمان لیگ ناچار خواهد شد پیش از شروع دوباره فصل جاری، تکلیف نمایندگان ایران را مشخص کند.
در چنین شرایطی عملاً تنها مسئله باقیمانده، تعیین قهرمان لیگ خواهد بود؛ موضوعی که برخلاف سهمیههای آسیایی شاید اولویت نخست مدیران نباشد اما از نظر حقوقی و تاریخی اهمیت بسیار زیادی دارد. با این حال تصمیم قطعی سازمان لیگ این است که تنها در صورت رسیدن لیگ بیستوپنجم به هفته پایانی و ایستگاه آخر، قهرمان رسمی مسابقات معرفی خواهد شد.
به عبارت دیگر اگر فصل جاری نیمهتمام باقی بماند، خبری از معرفی قهرمان نخواهد بود. تصمیمی که میتواند واکنشهای متفاوتی از سوی مدعیان صدر جدول به همراه داشته باشد اما به نظر میرسد سازمان لیگ قصد ندارد بدون برگزاری کامل مسابقات، جام را به تیمی اهدا کند.
اما چالش اصلی سازمان لیگ فراتر از مسئله قهرمانی باشد. اگر لیگ در همین نقطه به پایان برسد، تعیین سهمیههای آسیایی و همچنین وضعیت تیمهای سقوطکننده به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی سازمان لیگ ناچار است فراتر از جدول ردهبندی و فرمول سنتی امتیازگیری تصمیمگیری کند.
شرایط نابسامان مالی برخی باشگاههای صنعتی، مشکلات مالکیتی و همچنین وضعیت ترازنامه چند تیم پایین جدول باعث شده مسئولان سازمان لیگ ناچار شوند معیارهای دیگری را نیز در تصمیمگیری لحاظ کنند؛ معیارهایی که احتمالاً شامل مسائل اقتصادی، توانایی تیمداری، مجوز حرفهای و حتی ثبات مدیریتی خواهد بود.
همین موضوع آزمونی بسیار سخت را مقابل مدیران فوتبال ایران قرار داده است؛ آزمونی که هر تصمیم آن میتواند با موجی از اعتراض، پروندههای حقوقی و جنجالهای رسانهای همراه شود.
اکنون سازمان لیگ در نقطهای ایستاده که هر انتخابش تبعات بزرگی خواهد داشت؛ ادامه لیگ با وجود مخالفت گسترده باشگاهها، پایان زودهنگام فصل بدون معرفی قهرمان، یا تصمیمگیری پیچیده درباره سهمیههای آسیایی و سقوط تیمها. تصمیمی که شاید مهمترین و جنجالیترین تصمیم فوتبال ایران در سالهای اخیر لقب بگیرد.
