رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: گسترش مزارع کشت طلای سرخ یکی از اولویت‌های مهم و راهبردی این سازمان در سال جاری به شمار می‌رود و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای افزایش ۲۰۰ هکتاری سطح زیر کشت زعفران در سطح استان انجام گرفته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر مرغوبیت چشمگیر محصولات برداشت‌شده در این منطقه افزود: زعفران تولید شده در مزارع استان کرمانشاه به لحاظ عیار و کیفیت، جایگاه بسیار مطلوبی دارد و همواره در زمره باکیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین تولیدات کشور دسته‌بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه اقلیم کرمانشاه بستر مناسبی برای پرورش این گیاه ارزشمند است، تصریح کرد: شرایط آب و هوایی برای کشت زعفران در اکثر نقاط استان فراهم است و تنها در شهرستان مرزی قصرشیرین به دلیل حاکمیت اقلیم بسیار گرم و رطوبت بالا، امکان پرورش این محصول وجود ندارد. همچنین آمارهای فعلی نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز و سطح زیر کشت این محصول به شهرستان کرمانشاه اختصاص یافته است.

فیض‌قربانی وسعت فعلی مزارع زعفران در استان را ۸۰۰ هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع و برنامه‌های ترویجی، پیش‌بینی کارشناسی ما این است که در فصل برداشت سال جاری، بین شش تا هفت تن زعفران خشک و باکیفیت از سطح این اراضی استحصال شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با مقایسه آمار تولید سال گذشته با سال جاری بیان کرد: در سال زراعی قبل مجموعاً ۵.۵ تن زعفران در استان تولید و روانه بازار شد که برآوردها حاکی از آن است که امسال شاهد جهش و افزایش حدود ۱.۵ تنی در میزان تولید نهایی این محصول باشیم.

وی در پایان با اشاره به تداوم بسته‌های حمایتی این سازمان از بهره‌برداران بخش کشاورزی یادآور شد: در سال‌های گذشته معمولاً بخشی از پیاز زعفران مورد نیاز به صورت یارانه‌ای و رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت؛ امسال نیز مجدانه در تلاش هستیم تا با تأمین اعتبارات لازم، روند توزیع رایگان پیاز زعفران را متوقف نکنیم. در کنار این حمایت‌ها، مشاوره‌های تخصصی، توصیه‌های فنی و دوره‌های آموزشی مستمر نیز به متقاضیان ارائه خواهد شد تا راندمان تولید در واحد سطح به حداکثر برسد.