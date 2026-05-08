۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۱

حبیبی: اراده مردم بر تسلیحات پیشرفته نظامی دشمن غلبه می‌کند

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: آنچه بر تسلیحات پیشرفته دشمن غلبه می‌کند اراده، انسجام و همدلی مردمی است که وفاداری خود را به انقلاب و رهبری ثابت کرده‌اند.

منوچهر حبیبی در حاشیه اجتماع پرشور و شبانه مردم بصیر کرمانشاه که در قالب اجتماع استکبارستیزانه «نحن منتقمون» برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین نقش حضور مردمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که در نهایت بر تسلیحات نظامی و حتی بر پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای دشمن غلبه دارد و آن‌ها را بی‌اثر می‌کند، اراده پولادین و شکست‌ناپذیر این مردم است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی در شرایط کنونی افزود: انسجام، وحدت کلمه و همدلی مثال‌زدنی این مردم رمز اصلی اقتدار ماست؛ وحدتی که الحمدلله شاهد هستیم در این اجتماعات روزبه‌روز و شب‌به‌شب بیشتر موج می‌زند و لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد.

وی در پایان با تجلیل از ایستادگی و قدرشناسی ملت ولایتمدار ایران اسلامی خاطرنشان کرد: این مردم با این حضور حماسی ثابت می‌کنند که نسبت به دستاوردهای انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی، آرمان‌های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری احساس دین بیشتری داشته و با بصیرت کامل، وفاداری روزافزون و عمیق‌تری را از خود به نمایش می‌گذارند.

