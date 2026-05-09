انجام ۲ هزار بازرسی و پلمب ۲۰ واحد صنفی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

حمزه لقمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مأموریت‌های اصلی تعزیرات اظهار کرد: وظیفه اصلی این دستگاه «رسیدگی، صدور حکم و برخورد قانونی» با تخلفات صنفی است و گشت‌های مشترک نیز در همین راستا تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های سیار تعزیرات با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دامپزشکی و اداره استاندارد تشکیل می شود، افزود: پس از تکمیل مستندات در این گشت های، پرونده‌ها به شعب تعزیرات ارسال و رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در دو ماه اخیر حدود دو هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی متخلف انجام شد، تاکید کرد: در این رابطه۲۰ واحد نیز به دلیل تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی یا صنفی، پلمب و برخی از واحد ها نیز پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها در بازار ، ادامه داد: گشت‌های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی به‌صورت روزانه و بدون تعطیلی فعال هستند.

لقمانی با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده در رابطه با قیمت شن و ماسه هم گفت: در این رابطه هم پیگیر هستیم تا بتوانیم قیمت ها تعدیل تر کنیم.

وی اضافه کرد: هدف ما ایجاد ثبات قیمتی و آرامش در بازار است و این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.