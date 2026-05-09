یه گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر تقویت یگان‌های حفاظتی، افزایش هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و استفاده از فناوری‌های نوین برای صیانت از آثار تاریخی تأکید کرد.

استاندار زنجان با اشاره به ارزشمند بودن آثار تاریخی استان اظهار کرد: مقابله با قاچاق اشیای تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است ،از این‌رو باید یگان‌های حفاظت تقویت شوند.

صادقی تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی موضوعی فراتر از مسائل مادی است و باید با آموزش‌های تخصصی به سمت حفاظت هوشمند حرکت کنیم. استانداری آماده همکاری کامل با یگان حفاظت و دستگاه‌های مرتبط است.

وی افزود: ساختار انتظامی و ساختار یگان حفاظت باید ارتباط مستقیم داشته باشند و اطلاعات لازم برای پیشگیری از آسیب‌ها در اختیار نیروهای حفاظتی قرار گیرد، زیرا این نیروها برخلاف پلیس مجهز به تجهیزات خاص نیستند.

استاندار زنجان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته گفت: صیانت قضایی از نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در حال پیگیری است و وزیر و کارشناسان مربوطه در این زمینه فعالانه اقدام می‌کنند.

صادقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با پایان شرایط دشوار فعلی، توجه بیشتری به صیانت از میراث‌فرهنگی شود و خاطرنشان کرد: دادگستری و دستگاه‌های قضایی باید در تعیین احکام برای حفاران غیرمجاز نقش جدی‌تری ایفا کنند. همچنین بناهای تاریخی مانند گنبد سلطانیه باید به سامانه‌های پیشرفته مانیتورینگ و دوربین‌های مدار بسته تجهیز شوند تا پایش مستمر و هوشمند در آن‌ها انجام گیرد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در حال حاضر ۲۲۰۰ نیرو در یگان حفاظت و ۴۰۰ سرباز وظیفه تحت نظر وزارت میراث‌فرهنگی فعالیت دارند. همچنین برای جذب افراد در یگان حفاظت مجوز گرفته‌ایم که در حال حاضر ۴۰۰ نفر از این نیروها در استان‌ها جذب خواهند شد.

وی افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی کاری تخصصی است و نیازمند توجه ویژه به نیروهای جوان و آموزش‌دیده است.

سرهنگ احمدی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان تصریح کرد: در زنجان بیش از ۲ هزار بنای تاریخی شناسایی شده است و با توجه به افزایش آثار ثبت‌شده، این استان به نیروهای حفاظتی بیشتری نیاز دارد.

سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه ویژه استاندار به موضوع میراث‌فرهنگی و پیگیری دقیق مسائل این حوزه، بیان کرد: چهار نفر در حوزه صنایع‌دستی، چهار نفر در حوزه گردشگری و یک همکار یگان حفاظت اداره‌کل در راه صیانت از میراث‌فرهنگی به شهادت رسیده‌اند.