به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: با ثبت تصویرگونه پرنده پرستوی دریایی نوک کاکایی با نام علمی Gelochelidon nilotica در تالاب‌های شهرستان پلدختر، توسط اداره حیات‌وحش و مدیریت بر حیات‌وحش این اداره کل، برای اولین‌بار در استان تأیید شد.



وی افزود: این‌گونه در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در پی بررسی وضعیت آبگیری تالاب‌ها استان طی بارش‌های اخیر و همچنین بررسی وضعیت گونه‌های مختلف جانوری، در تالاب «گری بلمک» در شهرستان پلدختر برای نخستین‌بار مشاهده و ثبت شد.



مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: تالاب‌ها و آبگیرهای استان لرستان به‌عنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستم‌های طبیعی کشور به‌حساب می‌آیند که سالانه پذیرای بیش از بیست هزار پرندهٔ مهاجر آبزی و کنار آبزی است.



فرمان پور، ادامه داد: استان لرستان باوجود وضعیت توپوگرافی خاص شامل کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های دائمی، درختان و بوته‌زارها و مناطق کوهستانی در برگیرندهٔ حدود پنجاه‌درصد فون پرندگان ایران است.



محسن امیری رئیس اداره حفاظت و مدیریت بر حیات‌وحش حفاظت محیط‌زیست لرستان هم گفت: این پرستو با نام علمی Gelochelidon nilotica که با نام‌های پرستوی دریایی نیل و پرستوی دریایی نوک کاکایی معروف است، از پرندگان مهاجر زمستان گذران به‌حساب می‌آید.



امیری افزود: این پرنده در کرانه‌های شنی و تالاب‌های با آب‌شور زندگی می‌کند و در حاشیه آب‌های شور آشیانه می‌سازد و از ماهی و حشرات تغذیه می‌کند.