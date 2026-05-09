بازدید ۴۴ هزار نفر گردشگر از اماکن گردشگری کاشان طی ۲ روز

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالله زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۴۴ هزار نفر گردشگر در ابنیه تاریخی تحت پوشش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان طی دو روز ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازدید کردند.
وی ابراز کرد: بیش از ۳۵ هزار گردشگر از باغ جهانی فین، بیش از ۷ هزار گردشگر از خانه تاریخی بروجردی و حدود دو هزار گردشگر از محوطه باستانی سیلک در روزهای پنج پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ اردیبهشت بازدید کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان با تأکید بر ضرورت توزیع سفر از سوی گردشگران در روزها و هفته های باقیمانده تا پایان فصل گلابگیری تصریح کرد و گفت: در هفته های پیش رو، گردشگران با توزیع برنامه سفر، فرصت حضور و بهرهمندی از خدمات را برای سایر گردشگران فراهم نمایند.
