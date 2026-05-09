صادرات پسته ایران ۲۵۰ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه وزیر جهاد کشاورزی با روسای استان‌ها که امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، گفت: برداشت برگ سبز چای در گیلان در حال انجام است و تا امروز حدود ۲۷ هزار تن برگ سبز به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت برگ سبز چای ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته باشد.

برومندی اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، صادرات پسته روند بسیار خوبی داشته و با افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی از حدود ۱۵۰۰ تن در سال گذشته به ۵ هزار و ۳۶۳ تن رسیده است.

وی تاکید کرد: این روند افزایشی علی‌رغم بسته بودن مرزهای جنوبی خلیج فارس اتفاق افتاده است.

وی گفت: مشکل اصلی در خصوص آفت پسته نیز بهبود یافته و آمارها بسیار بهتر از گذشته است.

برومندی، وضعیت تولیدات گلخانه‌ای کشور را خوب توصیف کرد و در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری گفت: قیمت میوه‌ها در میدان مرکزی تره‌بار، کاهشی است.