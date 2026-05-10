رکورد شکنی تولید ماهانه کنسانتره مس مجتمع درآلو در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس واحد کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید مجتمع مس درآلو گفت: کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، موفق شد برای نخستین‌ بار در تمامی شاخص‌های تولید از برنامه پیش‌بینی‌شده فراتر رود و رکورد تازه‌ای در تولید ماهانه کنسانتره مس ثبت کند.

هدایت دریجانی، اعلام کرد: کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو با عملکردی ممتاز توانسته در کلیه شاخص‌های تولیدی شامل سنگ سولفور مصرفی، کنسانتره تولیدی، عیار کنسانتره، مس محتوی و درصد بازیابی، از اهداف پیش‌بینی‌شده روزانه، هفتگی و ماهانه پیشی بگیرد.

وی گفت: بر اساس آمار ارائه‌ شده، میزان تولید کنسانتره در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به ۷ هزار و ۱۸۰ تن رسیده است که این عدد به عنوان رکورد جدید تولید ماهانه مجتمع مس درآلو به ثبت رسیده و نقطه‌ عطفی در عملکرد تولیدی این واحد صنعتی محسوب می‌شود.

دریجانی، افزود: این دستاورد، گامی استوار در مسیر تحقق چشم‌انداز تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

