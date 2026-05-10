  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

رکورد شکنی تولید ماهانه کنسانتره مس مجتمع درآلو در فروردین ۱۴۰۵

رکورد شکنی تولید ماهانه کنسانتره مس مجتمع درآلو در فروردین ۱۴۰۵

کرمان- کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، موفق شد در شرایط سخت دوران جنگ رمضان رکورد تازه ای در تولید ماهانه کنسانتره مس ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس واحد کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید مجتمع مس درآلو گفت: کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، موفق شد برای نخستین‌ بار در تمامی شاخص‌های تولید از برنامه پیش‌بینی‌شده فراتر رود و رکورد تازه‌ای در تولید ماهانه کنسانتره مس ثبت کند.

هدایت دریجانی، اعلام کرد: کارخانه تغلیظ مجتمع مس درآلو با عملکردی ممتاز توانسته در کلیه شاخص‌های تولیدی شامل سنگ سولفور مصرفی، کنسانتره تولیدی، عیار کنسانتره، مس محتوی و درصد بازیابی، از اهداف پیش‌بینی‌شده روزانه، هفتگی و ماهانه پیشی بگیرد.

وی گفت: بر اساس آمار ارائه‌ شده، میزان تولید کنسانتره در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به ۷ هزار و ۱۸۰ تن رسیده است که این عدد به عنوان رکورد جدید تولید ماهانه مجتمع مس درآلو به ثبت رسیده و نقطه‌ عطفی در عملکرد تولیدی این واحد صنعتی محسوب می‌شود.

دریجانی، افزود: این دستاورد، گامی استوار در مسیر تحقق چشم‌انداز تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

کد مطلب 6824716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها