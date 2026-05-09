به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات مرحله نهایی پانزدهمین دوره لیگ یک هندبال زنان درحالی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت با ۳ دیدار پیگیری شد که دربی استان کرمان بین ۲ تیم اکو کارمانیا کرمان و شهرداری شهربابک مهمترین بازی این روز بود.

این بازی که از همان ابتدا با شور و هیجان خاصی شروع شد تا پایان پایاپای پیگیری شد و برنده‌ای هم نداشت.

دقایق اولیه بازی در نیمه اول با برتری نسبی شهربابکی‌ها پیگیری شد و این تیم توانست گل اول مسابقه را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند؛ در جایی که کرمانی‌ها نتوانستند گل بزنند، شهربابک دومین گلش را هم زد تا از میزبان پیش بیفتد.

پس از چند حمله و ناکامی، اکو کارمانیا کرمان توانست گل اول خود را به ثمر برساند، اما بلافاصله گل سوم شهربابکی‌ها از روی نقطه پنالتی زده شد.

تیم کرمان توانست گل دوم را هم بزند تا این‌ بار برخلاف ابتدای بازی، این تیم کرمان باشد که از موقعیت‌هایش بهتر استفاده کند و پس از زدن گل تساوی برای اولین بار کرمانی‌ها از حریف هم‌استانی پیش بیفتند.

رفته رفته تیم کرمان بازی بهتری به نمایش گذاشت و در دقایقی اختلاف را به ۳ گل نیز رساند.

اما رقابت ۲ تیم در بسیاری از دقایق پایاپای و جذاب دنبال می‌شد به طوری که هر توپ می‌توانست برنده بازی را عوض کند، اما در نهایت تلاش ۲ تیم نتیجه‌ای جز تساوی در برنداشت تا دربی کرمان در لیگ یک هندبال بانوان در یک بازی دیدنی و جذاب با نتیجه ۲۶ بر ۲۶ به پایان برسد.

نتایج روز دوم بازی‌ها به شرح زیر است:

اکو کارمانیا کرمان ۲۶-۲۶ شهرداری شهر بابک

مقاومت شهرداری تبریز ۲۳-۳۲ کاسپین قزوین

غدیر ملایر ۲۴-۲۶ صید و ساحل لنگه (آتنا)

فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در سومین روز این مسابقات به میزبانی شهرکرمان، اکوکارمانیا کرمان به مصاف صید و ساحل لنگه (آتنا) و تیم شهرداری شهربابک به مصاف کاسپین قزوین می‌روند.