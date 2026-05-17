به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه بازیهای متمرکز لیگ برتر هندبال مردان ایران در هفته هفدهم در شهر کرمان با ۴ دیدار پیگیری شد که در حساسترین دیدار سایپا و سپاهان درحالی به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۲۱ بر ۲۲ به سود سپاهانیها به پایان رسید.
در دیگر بازی هفته مس کرمان به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت که موفق شد در یک بازی برتر ۳۸ بر ۲۸ تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد.
نیمه اول اگر چه بازی پایاپای دنبال میشد و این مسیها بودند که در حمله اولین گل بازی را زدند، اما گل تساوی را دریافت کردند.
پس از آن بازی با اختلاف کم پیگیری شد تا اینکه هفتمین گل را مس در دقیقه ۹ بازی دریافت کرد تا برای اولین بار نفت در این بازی جلو بیفتد.
مسیها خیلی زود بازی را به تساوی کشاندند و گل هشتم بازی نیز بهوسیله نفتیها به ثمر رسید تا باز هم این تیم از مس پیش بیفتد.
اللهکرم استکی بازیکن باتجربه مسیها گل دهم مس را زد تا مس پس از چند گل پیش بیفتد.
پس از گل دوازدهم بهوسیله علیرضا پیرزاده اهوازی مس اختلاف بازی را به ۲ گل رساند و کم کم نبض بازی را در دست گرفت و با ۲ گل متوالی افشین صادقی کاپیتان نارنجیها مس اختلاف را به ۳ گل رساند.
پس از این گل مسیها اختلاف ۲ تا ۳ گل را حفظ کردند تا با اختلاف ۳ گل نیمه اول با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ به سود مسیهای کرمان به پایان برسد.
در نیمه دوم بازی درحالی که نفت و گاز سعی بر جبران گلهای خورده داشت، این مسیها بودند که با درخشش دروازهبان جوان شان شرایط بهتری را تجربه کردند.
امیرعباس زارعی درحالی که نیمه دوم به بازی آمده بود بیش از ۷ سیو موفق داشت تا نقش مهمی در بسته نگهداشتن تیمش در نیمه دوم داشته باشد و یک گل نیز برای تیمش در این بازی به ثمر رساند.
البته در دقایقی از بازی اگرچه ۲ تیم به تساوی رسیده بودند و بازی حساس دنبال میشد، اما این مسیها بودند که از تجربه و کارهای تاکتیکی به سود خود استفاده کردند و در پایان با اختلاف ۱۰ گل بازی را به پایان رساندند.
رفته رفته هماهنگتر شدیم
مربی دروازهبانهای مس کرمان پس از پیروزی برابر نفت و گاز به خبرنگار مهر گفت: بعد از نزدیک به ۸۰ روز وارد بازیها شدیم. بازیکنان تمرینات خوبی نداشتند و ۲ هفته فرصت داشتیم تا بازیکنان را برای شرایط بازی آماده کنیم که فقط مصدومیتی ایجاد نشود.
فرید علیمرادی، با بیان اینکه رفته رفته از زمان بازی که میگذشت بازیکنان با هم هماهنگتر می شدند و شرایط برای ما بهتر شد افزود: از اواسط نیمه دوم بود که بازی را به دست گرفتیم و تیم گچساران هم بسیار خوب بازی کرد و در کل رقابت خوبی را شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: هر چه از زمان بازی میگذشت در دفاع بهتر میشدیم و در حمله خوب بودیم و توانستیم گلهای زیادی به ثمر برسانیم.
مربی مس کرمان با بیان اینکه باید روی دفاع بیشتر کار کنیم تا در بازیهای سنگین عملکرد بهتری داشته باشیم، درمورد دیدار بعدی گفت: نیروی زمینی سبزوار تیم خوبی است که از جوانان ملیپوش که برای بازیهای آسیایی آماده میشوند استفاده میکنند.
علیمرادی، افزود: این تیم تنها تیمی است که در شرایط جنگی هم اردو برگزار کرده است و بدون شک بازی سختی خواهیم داشت.
در نیمه دوم هماهنگتر بودیم
دروازهبان تیم هندبال مس کرمان هم درمورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: در کل بازی خوبی بود و بازیهای اول تا تیمها با هم هماهنگ شوند زمان میبرد و ما هم رفته رفته بهتر کار کردیم و هماهنگتر شدیم و نتیجهای که می خواستیم در نیمه دوم گرفتیم.
کیانوش پالاد، افزود: امیدوارم شرایطمان همینطور پیش برود و در پایان بتوانیم قهرمانی را برای مردم کرمان به ارمغان بیاوریم.
وی درمورد دیدار بعدی تیمش برابر نیروی زمینی سبزوار گفت: تیم سبزه واری تیم ملی جوانان را تشکیل میدهند و چندین ماه است در اردو هستند.
وی افزود: این تیم بازی قبل هم ما را اذیت کرد و امیدوارم مقابلشان عملکرد خوبی داشته باشیم.
علیرضا پیرزاده اهوازی با زدن ۹ گل و افشین صادقی با زدن ۸ گل برترین گلزنان تیم هندبال مس کرمان برابر نفت و گاز گچساران بودند.
تیم هندبال مس کرمان روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به مصاف نیروی زمینی سبزوار میرود.
