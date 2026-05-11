به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های دور مقدماتی مرحله نهایی لیگ دسته یک هندبال بانوان درحالی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت با برگزاری سه دیدار در شهر کرمان پیگیری شد که در پایان تیم شهرداری شهربابک با پیروزی ۲۹ بر ۲۲ برابر وارنا کرمانشاه توانست بین ۴ تیم صعود کننده به نیمه نهایی قرار بگیرد.

با نتایج به دست آمده در ۳ روز مسابقات بدین ترتیب تیم‌های شهرداری شهربابک، کاسپین قزوین، صید و ساحل لنگه(آتنا) و مقاومت شهرداری تبریز به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

اکوکارمانیا کرمان دیگر نماینده استان کرمان از صعود بین ۴ تیم بازماند تا کرمان تنها یک نماینده در این مرحله داشته باشد.

بر این اساس تیم‌ها پس از یک روز استراحت، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در کرمان به مصاف یکدیگر می‌روند.

در این مرحله شهرداری شهربابک باید مقابل کاسپین قزوین قرار بگیرد.

این مسابقات تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد و در پایان تیم قهرمان، جام را در کرمان بالای سر خواهد برد.