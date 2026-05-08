به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ دسته یک هندبال زنان از امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت به میزبانی کرمان آغاز شد و تیم‌ها رو در روی رقبای خود قرار گرفتند.

در بازی‌های روز اول شهرداری شهر بابک با نتیجه ۳۳ بر ۳۴ و اکو کارمانیا کرمان با نتیجه ۲۲ بر ۲۴ بازی را به رقبا واگذار کردند تا هر ۲ نماینده کرمان بازنده بازی اول خود در این مرحله باشند.

فردا شنبه ۱۹ اردیبهشت ۲ نماینده استان کرمان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و سایر رقابت‌ها نیز پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

اکو کارمانیا کرمان - شهرداری شهر بابک

مقاومت شهرداری تبریز - کاسپین قزوین

غدیر ملایر - صید و ساحل لنگه (آتنا)

این مسابقات تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و با معرفی تیم قهرمان و تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌ها، در کرمان به پایان خواهد رسید.

نتایج روز اول این مسابقات به شرح زیر است:

شهرداری شهر بابک ۳۳- ۳۴ غدیر ملایر

اکو کارمانیا کرمان ۲۲- ۲۴ مقاومت شهرداری تبریز

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۳۲- ۲۲ وارنا کرمانشاه

هندبال زرند دور برگشت لیگ یک را با پیروزی شروع کرد

همچنین در دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک هندبال مردان نیز که از امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت در شهر زرند استان کرمان آغاز شده بود تیم‌ها رو در روی رقبای خود قرار گرفتند و تیم زرند کرمان نماینده استان در لیگ یک مردان موفق شد از سد رقیب خود عبور کند.

نتایج این بازی‌ها به شرح زیر است:

گروه A:

زرند کرمان ۲۷- ۲۴ نفت امیدیه

نام‌آوران مشهد ۲۷- ۳۷ ذوب‌آهن اصفهان

گروه B:

رعد پدافند البرز ۲۸-۳۱ فراز بهبهان

مقاومت شهرداری تبریز ۲۴- ۳۰ یاسام کردستان

فردا نیز مسابقات دور برگشت لیگ دسته یک هندبال مردان پیگیری می‌شود که تیم هندبال زرند باید به مصاف ذوب آهن اصفهان برود.

گفتنی است؛ دور برگشت مرحله گروهی، مرحله پلی آف و مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان باشگاه‌های کشور، تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و با معرفی تیم قهرمان و تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌ها، در شهر زرند استان کرمان به پایان خواهد رسید.