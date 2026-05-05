۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

کرمان میزبان دیدارهای پایانی لیگ برتر هندبال ایران شد

کرمان- شهر کرمان به عنوان میزبان دیدارهای پایانی لیگ برتر هندبال ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز مسابقات ورزشی در کشور، تمرینات تیم‌های لیگ برتر هندبال نیز شروع شد تا بازی‌های باقی مانده در پایان اردیبهشت از سر گرفته شود.

اگرچه پیش از این با اعلام پاکدل رئیس فدراسیون هندبال قرار بود بازی‌های ۶ هفته پایانی لیگ برتر هندبال در مشهد برگزار شود، اما امروز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت با اعلام روابط‌عمومی فدراسیون هندبال محل برگزاری بازی‌ها به شهرکرمان تغییر کرد.

مطابق اطلاعیه صادر شده، شش هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان در فصل جاری، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت لغایت ۵ خردادماه به صورت متمرکز و به میزبانی شهر کرمان برگزار خواهد شد.

تیم هندبال مس کرمان در این مرحله به مصاف تیم‌های نفت و گاز گچساران، نیرو زمینی سبزوار، سپاهان نوین، هپکو اراک، سپاهان اصفهان و سایپا خواهد رفت.

۲ دیدار پایانی این تیم برابر ۲ رقیب اصلی مس برای کسب جام خواهد بود.

