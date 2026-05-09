بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۷ بیماری خاص، صعبالعلاج و نادر تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند و هر سال نیز بیماریهای جدیدی به این فهرست اضافه میشود تا بیماران بیشتری از خدمات حمایتی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به وضعیت بیماران دیالیزی استان افزود: اکنون ۷۱۸ بیمار دیالیزی در استان کرمانشاه خدمات درمانی دریافت میکنند و ماهانه حدود ۹ هزار جلسه دیالیز برای این بیماران انجام میشود.
مسئول بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: در ایام جنگ اخیر نیز خدمات دیالیز بدون وقفه و با تمام ظرفیت ادامه داشت و در همین مدت ۸۵ بیمار میهمان از سایر مناطق کشور پذیرش و خدمات لازم به آنان ارائه شد.
روندی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بیماران تالاسمی اشاره کرد و گفت: در استان کرمانشاه ۲۵۱ بیمار تالاسمی تحت پوشش قرار دارند که از این تعداد، ۱۸۵ نفر بهصورت مستمر خون دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: در ایام جنگ نیز ۲۶ بیمار تالاسمی میهمان در مراکز درمانی استان پذیرش شدند و خدمات مورد نیاز آنان بدون مشکل ارائه شد.
مسئول بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره بیماران هموفیلی نیز اظهار داشت: ۲۵۹ بیمار هموفیلی در استان تحت درمان و مراقبت قرار دارند و خوشبختانه تاکنون هیچ عارضه خاصی برای این بیماران در استان گزارش نشده است.
روندی از دو اقدام مهم درمانی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: دستگاه MRI ویژه سنجش رسوب آهن بیماران تالاسمی در بیمارستان فارابی راهاندازی شده و دستگاه سنجش تراکم استخوان نیز برای تمامی بیماران خاص در کلینیک بوستان به بهرهبرداری رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: با راهاندازی این تجهیزات، بیماران خاص دیگر نیازی به مراجعه به خارج از استان برای دریافت این خدمات تخصصی نخواهند داشت.
مسئول بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان از راهاندازی خدمات تخصصی بیماران سیاف (CF) در کلینیک بوستان خبر داد و گفت: داروهای مورد نیاز این بیماران بهصورت رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد.
